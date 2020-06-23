مرحباً باللياقة! ماكس فاشن تطلق مجموعة جديدة من الأزياء الرياضية الأنيقة

تعتبر الملابس الرياضية المميزة والمريحة بمثابة المحفز الوحيد لممارسة التمارين الرياضية، وفي هذا الإطار، أطلقت ماكس فاشن مجموعتها الجديدة "ماكس أكتيف" احتفاء ببدء الصيف، وتعتبر المجموعة مثالية للنساء اللواتي يرغبن في ممارسة التمارين الرياضية في المنزل أو حتى في الهواء الطلق. وتتضم المجموعة عدد من القطع الأساسية مثل السترات الرياضية، حمالات الصدر الرياضية، والسراويل الضيقة، والسراويل القصيرة، والكنزات القصيرة، والسترات الشبكية والإكسسوارات الرياضية في مجموعة من الألوان والمطبوعات الحيوية.

تلهم مجموعة ماكس أكتيف عشاق اللياقة البدنية أو حتى المتسوقون المهتمون بالأزياء التي تجمع بين البساطة والأناقة، لاختبار حدودهم ومواصلة العمل من أجل تحقيق أقصى قدر من أهداف اللياقة. وتدعم المجموعة كل مرحلة من مراحل رحلة اللياقة البدنية، عبر إعطاء الأولوية للراحة والأناقة مع ضمان المظهر المتألق - كل ذلك بأسعار تنافسية تبدأ من 35 درهم فقط.

وقال أنكور سريفاستافا، رئيس قسم التصميم في ماكس فاشن: " يتجه المستهلكون أكثر فـأكثر لارتداء الملابس الرياضية في المنزل أو عند التسوق أو التنزه أو حتى لزيارة السوبرماركت. وتركز مجموعة ماكس أكتيف الجديدة على الاحتياجات المحددة للجيل الحالي المليء بالحيوية، وهي مصممة لتكون مريحة وأنيقة ومناسبة لكافة أنواع التدريبات البدنية. "

باتت الملابس الرياضية عنصراً أساسياً في خزانة ملابسك اليوم - ليس فقط لأن الناس تتوجه أكثر فأكثر لاتباع نهج أكثر حيوية، ولكن لأننا نتبنى طريقة أكثر مرونة وبساطة في ارتداء الملابس. يمكن لمجموعة ماكس فاشن الجديدة الارتقاء بأسلوب اللياقة عبر تقديم خيارات المزج والمطابقة مع الأقمشة المطاطية الكلاسيكية والشبكية العصرية.

تعزز مجموعة ماكس أكتيف أسلوب حياة مليء بالطاقة والحيوية- يمكنك إقران قميص محكم مع بنطلون أو طماق للركض مع سترة بلا أكمام لتجربة مميزة. تتضمن المجموعة أيضاً حمالات صدر رياضية متطابقة وطماق بطول الكاحل في تصاميم مختلفة الألوان أو أحادية اللون، إضافة إلى القمصان الشبكية والطماق الصلبة مع تفاصيل شبكية. كما تتوفر مجموعة متنوعة من حمالات الصدر الرياضية مع ميزات الأشرطة المرنة، و جوارب طويلة مضلعة ومشد لدعم الظهر، ما يجعلها مريحة وأنيقة للغاية.

تُعد الأحذية عنصراً أساسياً في مجموعة الأزياء، إلا أنها تصبح أكثر أهمية عند ممارسة الرياضة. يمكنك تجربة حذاء ماكس فاشن الجديد ببطانة مسامية ورغوة الذاكرة لتعزيز أناقتك أثناء التمرين.

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