دابر تطرح زيت جوز الهند العضوي النقي لحماية طبيعية للشعر والجلد والصحة

خلال أشهر الطقس الحارة في الشرق الأوسط يعاني الناس من مشاكل الشعر الجاف وفروة الرأس والتي تؤدي إلى سقوط الشعر والقشرة وتقصف الأطراف، ولحل مشكلات الشعر هذه وللعناية الكاملة بالصحة والبشرة فقد أطلقت دابر زيت جوز الهند البكر العضوي الطبيعي بدون تنقية والخالي من أي مواد حافظة أو مؤذية، والمنتج مرخص كمنتج عضوي من وزارة الزراعة الأمريكية وهو مصنوع من مواد طبيعية 100%.

وزيت جوز الهند العضوي معروف بفوائده الصحية العديدة عند استخدامه في الطهي، والعديد من خبراء التغذية يعتبرونه من الأغذية الخارقة صحياً ومعزز للطاقة ومضاد بكتيري، كذلك فهو مرطب ممتاز للجلد.

يقول السيد هيمتشاندار راميش، مدير المنتجات الأول:

" زيت جوز الهند النيء العضوي معروف ومتميز في حمايته للشهر وعنايته بالجلد بالإضافة إلى كونه زيتاً صحياً للطهي، ومنتجنا الجديد العضوي النقي الذي تم إطلاقه أخيراً يقوم على قاعدة أن ما هو مفيد للصحة فهو مفيد للشعر، وهو فعال في علاج العديد من مشكلات الشعر وفروة الرأس التي يعاني منها الناس في الأجواء الجافة في الشرق الأوسط، فهو يرطب فروة الرأس ويساعد على مقاومة القشرة والالتهابات بفضل مزاياه المضادة للبكتيريا، ومنتجنا مصنوع من أفضل أنواع جو الهند وبطريقة العصر على البارد حيث يتم تجفيف جوز الهند وتبريده إلى درجة حرارة الغرفة ثم عصره باستخدام أسطوانات قوية لاستخلاص الزيت النقي الطبيعي الذي لا لون له.

Advertisements

وهذا يضمن أن زيت جوز الطبيعي العضوي يحافظ على عناصره الغذائية الرئيسية، مع محافظته على رائحته العطرة المتميزة."

تم استخلاص زيت دابر جوز الهند العضوي من أفضل ثمار جوز الهند المختارة من مزارع سري لانكا ، وهو ليس مفيداً كغذائ فقط وإنما كمعالج فعال للشعر والجلد، ويمكن الحصول على زيت جوز الهند دابر الطبيعي في المتاجر الكبرى في الإمارات، وهو أيضاً متوفر على منصة الشراء عبر الإنترنت أمازون.