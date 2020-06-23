الامارات | استئناف فرض الرسوم على مواقف السيارات بالشارقة بدءاً من 1 يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف فرض الرسوم على مواقف السيارات بالشارقة بدءاً من 1 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية الشارقة عن استئناف فرض الرسوم على مواقف السيارات بمدينة الشارقة بدءاً من 1 يوليو المقبل.

وقال مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين خالد فلاح السويدي في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر إن مكرمة حكومة الشارقة بمجانية المواقف العامة الخاضعة للرسوم تنتهي في نهاية شهر يونيو الجاري، وسترجع خاضعة للرسوم بدأ من 1 يوليو المقبل كسابق عهدها، وسيتم فرض الرقابة عليها كما كانت بالسابق من قبل مفتشي الدائرة المسؤولين عن مراقبة المواقف المدفوعة.

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