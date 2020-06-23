الامارات | 4 ممارسات خاطئة تعرض ركاب المواصلات العامة للمخالفة والغرامات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممارسات خاطئة تعرض ركاب المواصلات العامة للمخالفة والغرامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4 ممارسات ممنوع اقترافها خلال التنقل في المواصلات العامة وتعرض صاحبها للمخالفة والغرامة وذلك وفقا للقوانين المنصوص عليها ضمن القرارات الحكومية الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كوفيد 19، كما أكدت الهيئة على ضرورة اتباع عملاء المواصلات العامة عدد من الإجراءات التي تساهم في حمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس.

وتتضمن الممارسات الممنوعة المستحقة للمخالفة والمعلن عنها على موقع الهيئة الالكتروني وفي ملصقات تحذيرية تغطي جميع مرافق ومحطات وسائل النقل والمواصلات العامة، أولا عدم ترك مسافة أمان وعدم التقيد بالابتعاد الجسدي عن الآخرين بمقدار متر أثناء التواجد على متن وسائل المواصلات العامة ، وثانيا عدم الجلوس على المقاعد المخصصة في كل من الحافلات والقطارات ، فيما الممارسة الثالثة تتعلق بعدم لبس كمامة الوجه أو خلعها بعد الدخول الى محطات التنقل أو التواجد على متن وسائل المواصلات العامة ، بالإضافة الى الممارسة الرابعة التي تخص ركاب مركبات الأجرة حيث يمنع الجلوس في المقعد الأمامي الى جانب السائق كما يمنع تجاوز عدد الركاب اكثر من راكبين في كل رحلة في المركبة الواحدة.

وكانت حكومة دبي قد أطلقت دليل الرموز الارشادية الموحد لتوعية السكان عموماً ومستخدمي وسائل المواصلات العامة على وجه الخصوص، بالإجراءات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي تم إعداده بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في وضع الرموز الارشادية. وتشير الرموز الى الممارسات الخاطئة باللون الأحمر للتنبيه بضرورة الالتزام بها لتفادي التعرض للمخالفات والعقوبات.

أما الإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها خلال التنقل في وسائل المواصلات العامة فقد حددتها الهيئة ب 17 اجراء، دعت عملائها الى ضرورة التقيد بها على مدار الساعة لتحقيق السلامة العامة وحماية صحة المجتمع.

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وتتضمن قائمة تلك الإجراءات ممارسات يومية يجب اتباعها حتى خلال الوجود في المنزل، والتي من بينها المحافظة طوال الوقتعلى النظافة الشخصية، وغسل اليدين مراراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام معقم اليدين إذا لم يتوفر الماء والصابون، واستخدام المنديل عند السعال أو العطس، وتغطية الفم بالذراع إذا لم يتوفر المنديل، وكذلك تنظيف وتعقيم اليدين قبل وبعد ملامسة الأشياء.

كادر

تشمل الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها خلال استخدام وسائل المواصلات العامة ما يلي:

تجنب التحدث مع السائق في جميع الأوقات.

استخدام المطهر لتعقيم اليدين بعد ملامسة الأسطح الخاصة بالمقابض والأربطة.

عدم التزاحم أثناء الصعود إلى الحافلة وعدم محاولة استقلالها وهي ممتلئة.

استبدال الدفع النقدي بالوسائل الرقمية.

عدم مصافحة الآخرين باليد وعدم الاحتكاك بهم بشكل مباشر.

عدم لمس الفم أو الأنف أو العين بأيد غير مغسولة.

عدم التواصل عن قرب مع الأشخاص الذين يشعرون بتوعك صحي.

استخدام القفازات للضغط على زر إشارة المشاة أو استخدم معقم اليدين بعد الضغط على الزر

البقاء جلوسا خلال التنقل عبر الحافلات

الابتعاد عن القلق والاستمتاع بالرحلة

اتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بالمرض والحجر الصحي الصادرة عن هيئة الصحة في دبي

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