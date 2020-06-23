الامارات | صرف معاشات شهر يوليو للمتقاعدين والمستحقين في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات شهر يوليو للمتقاعدين والمستحقين في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة عن شهر يونيو، غداً الأربعاء، وقالت الهيئة: "تبلغ قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر 321 مليوناً و477 ألفاً و24 درهماً، مقارنة بنحو 315 مليوناً و418 ألفاً و163 درهماً لشهر يونيو من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 6 ملايين درهم، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات لهذا الشهر 16 ألفاً و538 متقاعداً و7415 مستحقاً، مقارنة بنحو 16 ألفاً و132 متقاعداً و6969 مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي".

وقالت الهيئة: "إضافة إلى ذلك تم صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين، الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وبلغت قيمة المعاشات المصروفة 263 مليوناً و418 ألفاً و763 درهماً نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين، منها 44 مليوناً و558 ألفاً و402 درهم، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 218 مليوناً و860 ألفاً و361 درهماً، وبلغ عدد المدنيين المستفيدين من هذه المعاشات 5957 متقاعداً ومستحقاً، بينما بلغ عدد العسكريين المستفيدين من هذه المعاشات 11402 ألفاً و402 متقاعد ومستحق".

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