الامارات | شرطة دبي تضبط مروجاً يبيع المخدرات عبر "انستغرام" مع خدمة التوصيل للعملاء

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط مروجاً يبيع المخدرات عبر "انستغرام" مع خدمة التوصيل للعملاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت منصة الجريمة الإلكترونية «eCrime» الذكية التابعة لشرطة دبي 10 حسابات تروج المخدرات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهور الـ5 الأولى من العام الجاري، فيما حجبت 14 حساباً منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية 2019.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إن من بين الحسابات المرصودة، حساب لتاجر مخدرات على شبكة «انستغرام» يتابعه 1600 شخص، نشر عليه فيديو لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية يروجها مع خدمة توصيلها إلى العميل.

وأضاف أنه بالرغم من حذر هذا المروج، إلا أننا نجحنا في كشف هويته وضبطه، كما تم أيضاً رصد حساب على شبكة «سناب شات» لآسيوي يستدرج الشباب بأسلوب احتيالي، إذ يطلب منهم تحويل مبالغ مالية للحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية، ويختفي كلياً فور حصوله على المال، وبعد عمليات التتبع والرصد اتضح أنه خارج الدولة،

Advertisements

وأشار إلى أن ظهور هذه الوسائل في الترويج يستدعي حرصاً مضاعفاً واهتماماً من قبل أولياء الأمور بأبنائهم، من خلال بناء علاقة إيجابية معهم والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء والفراغ والفضول ومجرمي الإنترنت والغرباء الذين يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى بسبب الإقبال الكبير على التواصل عبر الفضاء الرقمي في ظل جائحة كورونا.

وأكد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي برجالها وذكائها التقني وذراعها التوعوي الإبداعي المتمثل في مركز حماية الدولي، ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والإضرار بشبابه عبر إيقاعه بفخ الإدمان، وستوظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في كافة المجالات من خلال التعاون الدولي والعمل التشاركي مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي والعالمي، إلى جانب تبادل الخبرات على نطاق واسع ودقيق، وكل ذلك لتحقيق أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات بشكل ريادي مستدام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news