الامارات | إطلاق مبادرة "نبرّد عليهم" لإسعاد العمال في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "نبرّد عليهم" لإسعاد العمال في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس الشباب في عجمان، بالتعاون مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، مبادرة بعنوان "نبرّد عليهم" لتوزيع المشروبات الباردة والكيك والشوكولاتة على الفئات العاملة تحت أشعة الشمس العالية، بهدف زرع الابتسامة في وجوههم، وتقديراً لجهودهم المبذولة، إذ تم تخصيص يوم لتنظيمها بشكل أسبوعي وتستمر حتى نهاية فصل الصيف، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

واستهدفت المبادرة، التي شارك فيها عدد كبير من المتطوعين من فريق سفراء السعادة التطوعي، أكثر من 2000 عامل من إمارة عجمان والشارقة، من عمال مواقع الإنشاءات والنظافة بالشوارع والعاملين في مناطق البناء والمشروعات المكشوفة، وتم اتخاذ كل أشكال الوقاية للحماية من فيروس "كورونا" خلال توزيع المشروبات البادرة عليهم، أهمها التباعد الاجتماعي لمسافة تزيد على متر ولبس القفازات والكمامات والتأكد من التعقيم المستمر قبل توزيع المشروبات على العمال وبعده.

وقال أحد القائمين والمنظمين للمبادرة، عبدالله الشحي، إنهم حرصوا على دعم هذه المبادرات المجتمعية التي تخفف عن العاملين خلال عملهم في هذه الأجواء الحارة وتحت أشعة الشمس، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت نجاحاً كبيراً وسيتم تنظيمها بشكل مستمر، طيلة فصل الصيف كل يوم سبت، بمختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تحقيق أفضل استفادة لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.

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وبيّن أن المتطوعين وأصحاب المطاعم والمقاهي والكافيهات أبدوا استعدادهم في الإسهام ودعم المبادرة بجميع المشروبات الباردة والشوكولاتة والكيك والحلوى، حتى انتهائها، وذلك دعماً منهم للعمال، وحتى يكون لهم موطئ قدم وساق في جميع المبادرات والأعمال الخيرية التي يقدمها الشباب للفئات المجتمعية المستحقة.

وأفاد بأن للمبادرة أهدافاً كثيرة، أهمها تخفيف وطأة الحر خلال موسم الصيف، لاسيما عن فئة العمال، ورسم الابتسامة على وجوههم، وتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيعهم على الإكثار من شرب المياه والعصائر الباردة لتعويض نقص السوائل في أجسامهم خلال الحر الشديد.

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