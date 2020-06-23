الامارات | المنصوري: الأسواق المالية بالدولة حققت مؤشرات تداول إيجابية خلال الربع الثاني من 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: الأسواق المالية بالدولة حققت مؤشرات تداول إيجابية خلال الربع الثاني من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن هيئة الأوراق المالية والسلع اتخذت مجموعة من الإجراءات السريعة للتقليل من أثار أزمة تفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد – 19)، مؤكداً أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لأداء سوق الأوراق المالية في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي شهد تحسناً لافتاً مقارنة بالربع الأول.

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، حول حماية الأسواق المالية وقت الأزمات، وجاء ذلك رداً على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي.

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وأوضح الوزير أن قيمة التداول التي حققتها سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتحديداً حتى 17 يونيو الجاري، بلغت 501 مليار درهم، مقارنة بنحو 420 مليار درهم خلال الربع الأول.

وقال الوزير: "بالنسبة لسوق دبي للأوراق المالية، فقد حققت خلال الربع الثاني، 293 مليار درهم، مقابل 269 مليار درهم خلال الربع الأول"، مشدداً على أن المؤشر العام للتداول كان إيجابي.

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