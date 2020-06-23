الامارات | بلدية أبوظبي تحافظ على المظهر الجمالي عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تحافظ على المظهر الجمالي عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح، حملة إلكترونية عن بُعد بعنوان «الحفاظ على المظهر الجمالي لواجهات المباني»، استهدفت الملاك والمستثمرين والأفراد في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، والتي تشمل مناطق: مصفح الصناعية، والمفرق الصناعية، والضبعية، وحميم.

وتأتي الحملة تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الإلكتروني والذكي لتحقيق المؤشرات الوطنية ذات الصلة في الظروف كافة، حيث هدفت الحملة إلى تطوير آليات العمل عن بُعد في مركز بلدية مصفح، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بقوانين إمارة أبوظبي للحفاظ على المظهر العام لواجهات المباني، وتعزيز التواصل مع شرائح المجتمع، وتقديم خدمات مجتمعية وتوعوية متنوعة تسهم في الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة. وأرسلت بلدية مدينة أبوظبي خلال الحملة، رسائل توعية إلكترونية إلى مختلف فئات المجتمع من الملاك والمستثمرين والأفراد، تتضمن عبارات توعوية باللغات العربية، والإنجليزية، والأوردو، تحث على الالتزام بالقوانين للحفاظ على واجهات المباني، تعزيزاً للمظهر الحضاري الذي تتمتع به مدن إمارة أبوظبي.

Advertisements

جدير بالذكر أن الحملة تأتي ضمن خطة العمل الإلكترونية التي وضعها مركز بلدية مصفح منذ الربع الأول من العام الجاري للحفاظ على المظهر العام، حيث عمل من خلالها المركز على تنفيذ كثير من حملات التوعية عن بُعد، والتي أسهمت في زيادة وعي أفراد المجتمع وتثقيفهم بالقوانين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news