الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن معابر مشاة في جزيرة المرجان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تدشن معابر مشاة في جزيرة المرجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اكتمال وتشغيل المرحلة الأولى من معابر المشاة في بوليفارد جزيرة المرجان، بالتعاون والتنسيق مع شركة «مرجان»، وذلك ضمن خطتها الرامية للتنقل المرن وتقليل الحوادث في مناطق الجذب السياحي في الإمارة، بناء على ما تشهده الجزيرة من زيادة في عدد السكان والمرتادين والسياح خلال الفترة الماضية.

وحضر تدشين معابر المشاة مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد الحميدي، ومدير إدارة المرور والدوريات، العميد أحمد الصم النقبي، والعضو المنتدب لـ«جزيرة المرجان» المهندس عبدالله راشد العبدولي، وضباط الهندسة المرورية. وتتضمن المرحلة الأولى تركيب إشارات ضوئية وحساسات إلكترونية للمركبات والمشاة بهدف تخفيف سرعة السيارات والتقليل من العبور العشوائي للمشاة حفاظاً على سلامة الأرواح، وتوفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم ضمن حرم الطريق، وتركيب اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعديلات الأرصفة ومسارات الطرق واتباع أفضل الممارسات في السلامة المرورية، للمحافظة على سلامة المشاة على امتداد مدخل الجزيرة، خصوصاً في المناطق التي تم اكتمال عملية الإنشاءات فيها. وتهدف المرحلة الأولى إلى تقليل فرص الحوادث على مدخل الجزيرة التي تشهد حركة عمرانية متسارعة وكثافة مركبات متنوعة خصوصاً في فترة الأعياد والمناسبات، ما سيسهم بشكل كبير في تخفيف السرعة غير القانونية على هذا الطريق الحيوي من الإمارة، خصوصاً مع ازدياد أعداد المشاة الذين يعبرون الطريق وتحديداً خلال الفترة المسائية لتمكنهم من الوصول إلى وجهتهم على ممشى الجزيرة بسهولة ويسر وأمان، بالإضافة إلى قدرة هذه المعابر على تحقيق السلامة المرورية المستدامة بالإمارة.

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