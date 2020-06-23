الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدحام

يعاني العائدون من دبي باتجاه الشارقة ازدحاماً على مداخل المدينة في ساعات المساء، وتشتد على نحو خاص في الساعة التي تسبق بدء سريان برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة.

شفافية

اشتكى قراء عدم شفافية بعض الشركات في تقديمها للعروض، إذ يعلن بعضها عن تخفيضات سعرية على اشتراك بخدمة معينة، ثم يتبين أن هذا السعر يقتصر فقط على السنة الأولى من الاشتراك، وهو أمر لا يكتشفه كثير من المشتركين.

مخالفة

طالب سائقون بتفعيل كاميرات المراقبة عند الجسور والتقاطعات، ومخالفة الذين يتخطون عشرات المركبات، ويحاولون الدخول قسراً إلى أول طابور الملتزمين، وهو السلوك الذي يثير غضب بقية السائقين، ويتسبب في كثير من الأحيان في مشاحنات بينهم.

منتج

قال متعامل إنه لايزال في انتظار تسلم منتج كان قد طلبه من شركة للتسوق الإلكتروني منذ شهر ونصف، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إلغاء الطلبية كونها دخلت مرحلة الشحن منذ شهر.

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كورنيش

طالب رواد كورنيش الشارقة «بحيرة خالد» بتدخل البلدية لمنع سائقي الدراجات الإلكترونية، لاسيما الكبيرة منها، من مشاركتهم في الممشى، خصوصاً أن مساحة السير ذهاباً وإياباً ليست كبيرة، ما يعيق حركة ممارسي الرياضة هناك.

إجازة

اشتكت معلمة تعمل في مدرسة خاصة إلزام الإدارة لها بأخذ إجازة من دون راتب لمدة ثلاثة أشهر من دون موافقتها، وقالت إن «الظروف الحالية للأسر لا تسمح بأن يتوقف أي شخص عن العمل من دون راتب، ولذلك طالبنا بأن نستمر في العمل وتخفيض رواتبنا خلال هذه المدة، إلا أن المدرسة تصر على قرارها».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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