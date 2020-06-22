حاكم رأس الخيمة: كورونا أثبت صحة رهان الإمارات على الاستثمار في طاقاتها البشرية

حثّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الموظفين في الإمارة على ضرورة مواصلة العمل وتقديم الأفضل وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، مع الالتزام بكل متطلبات الأمن والصحة والسلامة.

جاء ذلك من خلال رسالة خاصة، عبر تقنية الفيديو، فاجأ بها الموظفين في إمارة رأس الخيمة في مقار عملهم، وعكست حرصه واهتمامه بصحة وسلامة أبنائه الموظفين تزامناً مع بدء العودة التدريجية إلى العمل بُعد فترة قصيرة من العمل عن بُعد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال: «أشكركم على إبراز الصورة الحقيقية لدولة الإمارات وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، عودتكم إلى مكاتبكم هي تأكيد على استمرارية الحياة ورسالة تظهر عزمكم وإصراركم على العطاء والوفاء للوطن. أنتم تثبتون اليوم أصالة معدنكم وقوة عزيمتكم. وأنا فخور برؤية كل واحد منكم وهو يؤدي واجبه في ميادين العمل والإنتاج».

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وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى أبطالنا من أفراد الطاقم الصحي على ما أظهروه من التزام تجاه مهنتهم وعلى ما قدموه من تضحيات مشرّفة ستبقى قدوة لأجيالنا المقبلة، وإلى جميع فرق العمل التي كانت على قدر التحدي، وقدمت دروساً يُقتدى بها في أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعكس صورة دولة الإمارات الحقيقية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص. لقد أظهرت هذه الأزمة عمق التلاحم بين أبناء الإمارات، مواطنين ومقيمين، والتفافهم حول قيادتها، واستعداد الجميع لتقديم كل ما يملك من أجل إعلاء راية الوطن».





وأوضح : «هذه الأزمة العالمية أثبتت صحة خيارنا في الاستثمار ببناء الإنسان، الأمر الذي أتاح لنا مرونة كبيرة في التعامل مع تداعياتها، فقد رأينا العمل عن بُعد بطريقة سلسة وسريعة، مع الحفاظ على جودة وكفاءة العمل، ويرجع السبب في هذا إلى سنوات من العمل الدؤوب والمتراكم منذ قيام الاتحاد وحتى يومنا هذا، وها نحن اليوم نجني ثمار ما غرسناه».

ودعا الموظفين إلى مواصلة بذل الجهود التي تسهم في الارتقاء بجودة العمل، وتعزّز ثقة المجتمع بمنظومة العمل ودورها في توفير خدمات مبتكرة ومتطورة تخدم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، وأضاف: «بجهودكم هذه ومثابرتكم سنعطي في الإمارات صورة مميزة نفتخر بها جميعاً، فالوصول إلى هدفنا المنشود هو محصلة نجاح ومساهمة كل فرد منكم».





واختتم بالقول: «كلي ثقة بقدرتنا على تجاوز هذه الأزمة، وهذه الثقة نابعة من إيماني بكم وبالجهود التي تبذل على مستويات العمل كافة في الإمارة».

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