الامارات | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعلن عن نتائج التحقيق في فيديو المواطنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعلن عن نتائج التحقيق في فيديو المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءاً على توجيه من وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تم تشكيل لجنة للاطلاع على الملاحظات التي تم تداولها في المادة المرئية المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مواطنة في إحدى إمارات الدولة وتم التوصل إلى النتائج الآتية:

- تم التحقق من سبب عدم وصول الرسائل النصية التي تخص إشعارات قطع الخدمة إلى المتعاملة بسبب قيام إحدى موظفات الهيئة "إبنة المتعاملة" بإلغاء رقم التواصل المدرج بالنظام منذ التفعيل

- تأخر سداد المتعامل للمبالغ المستحقة عن الحساب لأكثر من 9 مرات خلال 12 شهر.

- وجود تغيير في أرقام التواصل والبريد الالكتروني المحدَّث من تاريخ التفعيل لحساب المتعاملة بشكل مستمر ، حيث لا يتم تحديث أي بيانات دون وجود طلب من المتعامل.

- توجد لدى الهيئة فئة مخصصة لـ" كبار المواطنين" تقدم فيها خدمات متميزة كونها فئة ذات طبيعة خاصة و ذات أولوية وبعد التحري تبين عدم تقديم المتعامل طلب للإدراج في الفئة المذكورة، على الرغم من قيام الهيئة بعدة حملات لتحديث البيانات خلال الأعوام السابقة لتشجيع متعامليها لتحديث بياناتهم و الاستفادة من الخدمات المقدمة.

Advertisements

ونوه وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سهيل المزروعي بعد الاطلاع على نتائج التحقيق بأن تقديم الخدمات الاساسية للمتعاملين مسؤولية و أمانة وشرف و اننا كمسؤولين ملتزمين بتطوير خدماتنا و اسعاد متعاملينا في دولة الامارات.

ووجه بضم وتوسيع الفئة الحالية الخاصة بكبار المواطنين لتشمل كافة المستفيدين سواء المدرجين في نظام الهيئة بحسب قائمة وزارة تنمية المجتمع وغير المدرجين، وتعميم الاستفادة من الخدمة المقدمة، كما أشاد الوزير أن الهيئة تقوم باستخدام معظم منافذها في سداد الفواتير الشهرية والتي بلغت عددها أكثر من 25 بوابة للسداد تتضمن البنوك المحلية ، المصارف ، الموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف الذكي للهيئة ، أكثر من 3000 مكائن للسداد لآلي منتشرة بالدولة وغيرها من المنافذ التي تتيح لمتعاملي الهيئة سهولة سداد الفواتير الشهرية دون أي رسوم إضافية".

يذكر بأن فئة كبار المواطنين ومستفيدي المساعدات الاجتماعية من أهم الفئات التي تم تصنيفها في الهيئة منذ عام 2018 والتي تتضمن أكثر من 5500 متعامل تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والتي يتم مراجعة وتحديث بياناتها في النظام المالي بالهيئة بصورة دورية ، حيث يتم استبعاد تلك الحسابات من فصل الخدمة إلا بعد تجاوز عدد الفواتير الغير المسدد عنها لأكثر من 5 أشهر بالإضافة إلى التأكد من حصول تلك الفئات على الخصم المعتمد من قبل وزارة تنمية المجتمع قبل إصدار وإرسال الفواتير الشهرية. ويتم التواصل مع تلك الفئة من قبل فريق مختص في جميع المكاتب الرئيسية بالهيئة وإرسال إخطارات يدوية لتلك الفئة وتسليمها للمتعامل في حال عدم وجود أية استجابة بعد التواصل.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت الهيئة بتصنيف فئة خاصة للحالات التي تستدعي وجود خدماتها بصورة مستمرة ككبار السن المقيمين بالدولة والحالات الصحية والإنسانية والتي بلغت عدد مستفيديها أكثر من 300 متعامل تطبق عليها الشروط والضوابط التي تسري على فئة "كبار المواطنين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news