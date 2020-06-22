"العالمية للأمن" تطلق أول زورق من نوعه في الشرق الأوسط للمراقبة الأمنية ذاتي القيادة بالكامل

أطلقت شركة "العالمية للأمن"، ذراع الحلول الأمنية المتطورة والتابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، أول زورق من نوعه في الشرق الأوسط ذاتي التشغيل بالكامل، للقيام بأعمال المراقبة الأمنية في المرافق البحرية، والتي تشمل ميناء جبل علي، وميناء راشد، وميناء الحمرية، ومرافق أخرى في دولة الإمارات.



ويضيف القارب المعزز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الأمنية بُعداً جديداً لمحفظة الخدمات والحلول التي تقدمها العالمية للأمن بهدف مواكبة المتطلبات التي فرضتها المتغيرات في بيئة العمل الناجمة عن جائحة كوفيد-19.



ويمثل تدشين هذا القارب المتطور نقلة نوعية في تعزيز مكانة "العالمية للأمن"، كمزود رائد في قطاع خدمات الأمن البحري في دبي، ويُبرز أسبقيتها في تبني التكنولوجيا المبتكرة لتوفير أفضل مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية لكافة الأطراف المرتبطة بالخدمات الأمنية. ويمتاز هذا القارب بقدرته على العمل بشكل ذاتي بالكامل، مع خيار التحكم به عن بُعد من قبل مسؤول المراقبة، ويمتلك القارب القدرة على العمل ليلاً ونهاراً، كما أنه يتمتع بخصائص "تتبع المسار لنقطة محددة"، ويمكن تطويره عبر برمجة عدد من البروتوكولات للتعامل مع مختلف سيناريوهات "الاستجابة الآمنة خلال الأعطال" لأغراض الحماية والاعتراض.



وتشمل المميزات الرئيسة الأخرى قدرات روبوتية متطورة وتجهيزات فائقة للمراقبة، من ضمنها وجود كاميرا محمولة على ذراع توازن مثبت للصورة لمنع اهتزازها، وقدرة على التقاط صور الفيديو البانورامية المباشرة ومن دون انقطاع تغطي نطاق رؤية شامل بمقدار 360 درجة. كما يمتلك القارب جهاز رصد صوتي بعيد المدى (LRAD) معزز باتصال حي ومباشر مع محطة القيادة والتحكم.



وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: "تعد أنظمة الحماية والأمان التخصصية جزءاً لا يتجزأ من ضرورات تأمين الحماية للأصول البحرية التابعة لنا ولعملائنا في العالمية للأمن على حد سواء؛ لاسيما في هذا الوقت الذي تزداد خلاله الحاجة إلى حماية الأصول الصناعية ومرافق البنية التحتية الوطنية، لتعزيز قدرتنا على الاستجابة للآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19. فمن الضروري أن نعمل على تطوير أدواتنا لتكون بقدرات التكنولوجيا المستقبلية والمبتكرة. ويضيف استخدام قارب ذاتي القيادة بشكل كامل للمسح والمراقبة مستوى جديداً من قدرات الأمن والحماية لموانئنا ومحطاتنا البحرية، والتي تلعب دوراً رئيساً في سلسلة التوريد العالمية. كما ينسجم هذا الإنجاز مع منهج الأتمتة الشاملة واستخدام الروبوتات في العديد من مرافق وخدمات موانئ دبي العالمية داخل الدولة وعبر العالم. وقد رسخت العالمية للأمن قدراتها كمزود حلول عالمي المستوى لمرافقنا على طول سواحلنا البحرية، ويشمل نطاق خدماتها المتميزة مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية والتجارية والمالية التي لها متطلبات أمنية خاصة".



وأضاف: "نلاحظ النمو الذي تحققه العالمية للأمن، والذي يعد جزء لا يتجزأ من عملياتنا الأمنية التي نطورها كلما مضينا قدماً في توسيع أعمالنا من أجل مواكبة متطلبات تحوّل دبي إلى مدينة ذكية، وذلك عبر تقديم أرقى حلول الأمن والحماية الذكية. ونسعى دوماً إلى تحسين مستوى خدماتنا من أجل تحقيق الكفاءة وتوفير التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، مؤكدين التزامنا التام بتوفير تجربة ممارسة الأعمال الأكثر ذكاءاً لعملائنا ومنحهم المزيد من القدرة على التحكم في أدق تفاصيل عملياتهم".



وعبر أسطولها الكبير من القوارب، تقوم "العالمية للأمن"، الأولى والمتميزة في مجالها، بحراسة وحماية كافة المرافق البحرية على طول سواحل إمارة دبي، والتي تشمل الموانئ البحرية ومراسي اليخوت، وغيرها من المرافق البحرية المتنوعة. كما تضم محفظة أعمالها توفير خدمات الأمن والحماية لمجموعة كبيرة من مرافق البنية التحتية والمباني الحيوية وأبراج المكاتب التجارية، والعديد من المباني الكبرى.