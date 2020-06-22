"المسعود برغوم" تنجح في إنشاء مبنى متخصص في وقت قياسي

كشفت شركة المسعود برغوم، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول المباني مسبقة الصنع في أبوظبي والتابعة لمجموعة المسعود، عن نجاحها في إنشاء مبنى متخصص يمكن استخدامه كأحد مرافق الإسكان المؤقت متعدد الاستخدامات، أجنحة العزل، مشفى مؤقت، والمختبرات المتنقلة والمراكز الطبية. ويتميز المرفق الجديد الذي تم بناؤه في وقت قياسي باحتوائه على وحدات جاهزة يمكن تركيبها في أي مكان خلال مدة قصيرة والاستفادة منها كمباني لمشفى ميداني مؤقت أو للاستخدام لأغراض الحجر الصحي.

وبفضل إمكاناتها المتميزة وخبراتها الكبيرة في هذا المجال، تتمكن "المسعود برغوم" من تجهيز مساحة 25000 متر مربع من المباني السكنية المتخصصة متعددة الاستخدامات خلال مدةٍ قياسية أقصاها شهر واحد. وتُقدر مساحة المرفق السكني بحوالي 15,000 متر مربع، حيث تم تطويره لتلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقد رفعت الأزمة من معدلات الطلب على المرافق التي يمكن استخدامها كأماكن للعزل الصحي والخدمات الطبية لاستيعاب المصابين بهذا الفيروس. وقد سلط الوضع الحالي الناجم عن انتشار الفيروس الضوء من جديد على المزايا الفريدة لحلول المباني الجاهزة ومدى أهميتها في مثل هذه الظروف.

وتماشياً مع الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورنا، قامت الشركة أيضاً بتصميم وتصنيع وحدة تعقيم ذاتية لتعقيم كامل الجسم ووضعه عند مدخل المرفق. وتم تصميم هذه الوحدة المخصصة لأغراض تعقيم الموظفين بحيث تستوعب عدة أشخاص في وقت واحد عند الدخول. كما تم تزويدها بمواد تعقيم لضمان سلامة كافة موظفي شركة "المسعود برغوم" وبقية الموظفين من مستخدمي المبنى.

وقال غياث الرحمن، المدير الإقليمي لشركة المسعود برغوم: "تمكنا بنجاح من إنشاء مبنى سكني مسبق الصنع يمكن استخدامه لأغراض الحجر الصحي والعناية الطبية، حيث تضم شركتنا كوادراً مؤهلة ذوي مهارات عالية يمكنهم تقديم منتجات رفيعة المستوى وعالية الجودة. ونحن فخورون بشراكتنا وتعاوننا مع مختلف الجهات وتزويدها بأحدث حلول الأبنية مسبقة الصنع والبيوت الجاهزة. وبفضل معايير السرعة والكفاءة العالية التي نتميز بها في تسليم حلول المباني الجاهزة، أصبحنا اليوم الخيار المفضل والشريك الرئيسي للعملاء في دولة الإمارات."

لقد استطاعت شركة "المسعود برغوم" تنفيذ عدة مشاريع بوتيرة متسارعة على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تشمل تصنيع وتسليم وتركيب مرافق سكنية متعددة الاستخدامات تستوعب أكثر من 500 شخص في فترة زمنية مدتها أسبوعان. كما قامت الشركة ببناء عددٍ من الوحدات السكنية مسبقة الصنع تضم قاعات طعام وغرف وحمامات ومطابخ. وقامت الشركة أيضاً بتصنيع وتسليم وتركيب مرافق مسبقة الصنع تشمل دورات المياه وأحواض الغسيل في غضون 24 ساعة، علماً أنَّ هذه الأعمال عادة ما تستغرق 5 أيام.