الامارات | أدنوك للتوزيع تتصدر قائمة أفضل 100 علامة تجارية في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك للتوزيع تتصدر قائمة أفضل 100 علامة تجارية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت أدنوك للتوزيع المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأفضل 100 علامة تجارية في الشرق الأوسط بقطاع التجزئة للعام 2020. وقد حصلت أدنوك للتوزيع على هذه المرتبة بعد تقييم شمل أكبر وأنجح الشركات المدرجة في المنطقة والاطّلاع على بيانات وتفاصيل تم التزوّد بها من كافة أسواق الأوراق المالية في الدول العربية، إضافة لتحليل القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح الخاصة بتلك الشركات.

وبصورة عامة احتلت أدنوك للتوزيع المرتبة 52، وشمل التقييم 21 شركة إماراتية ومثلت شركات دول مجلس التعاون الخليجي 90% من 100 شركة.

وبهذه المناسبة قال السيد أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "نحن فخورون للغاية بلقب أفضل علامة تجارية في قطاع التجزئة بالمنطقة لهذا العام، ويجسد هذا الإنجاز التزامنا وعملنا الدؤوب لتوفير كافة سبل الراحة لعملائنا والريادة في بيع الوقود والتجزئة".

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