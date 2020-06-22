الامارات | بالفيديو.. مواطنون يطلقون مبادرة لاستمرار الإعفاء من الإيجارات في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطنون يطلقون مبادرة لاستمرار الإعفاء من الإيجارات في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مواطنون إماراتيون من إمارة عجمان مبادرة جديدة، في ظل الظروف الراهنة، لاستمرار إعفاء مستأجري العقارات السكنية الخاصة بهم بنسبة 30% من قيمة الإيجارات، وتأجيل الدفعات الشهرية لمن لا يستطيع دفعها، وإعفاء جزء كبير من المستأجرين من دفع المبالغ المستحقة عليهم، وذلك مراعاة لظروفهم المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والوقوف بجانبهم حتى تتعافى أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، مؤكدين بأن هذه المبادرة مستمرة حتى انتهاء أزمة كورونا.

وتفصيلاً، قال أصحاب المبادرة، عبدالله سعيد النعيمي، ومحمد الجناحي، ووالده علي الجناحي، أنهم أطلقوا مبادرة قبل 3 شهور بإعفاء وتأجيل وتقسيط قيمة الإيجارات، ولكنهم التمسوا بأن أوضاع المستأجرين المالية ما زالت تحتاج لفترة أطول لتحسنها، الأمر الذي دفعهم إلى الاستمرار بهذه المبادرة حتى إشعار أخر.

وأضافوا لـ "الإمارات اليوم" بأن الوضع الحالي يستلزم تكاتف جميع الأطراف اجتماعيا، وأن هذا التوقيت ليس وقت تحقيق أرباح بعد أن تم افتتاح القطاعات بشكل تدريجي وعودة الموظفين للعمل من مقار عملهم، لافتان إلى أن الكثير من المستأجرين تأثروا خلال أزمة كورونا ولم يستعيدوا عافيتهم الاقتصادية للآن، مبينان بأن الوقت الراهن يحتاج لتعاضد بين فئات المجتمع المختلفة بما فيها الملاك والمستأجرين.

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وأشاروا إلى أن مبادرتهم الجديدة تشتمل جميع المستأجرين الذين يقطنون ببناياتهم السكنية سواء داخل عجمان أو بالإمارات الأخرى، حيث تشتمل المبادرة على إعفاء بعض الفئات من الإيجارات لمدة غير محدودة، وإعفاء جميع المستأجرين بنسبة 30%، وتقسيط المبالغ المترتبة على بعضهم ممن لا يستطيعون دفعها بشكل كامل حتى نهاية أزمة كورونا، لافتان إلى أنهم لن يقوموا برفع أي دعوة إيجارية على أي مستأجر تأخر بدفع المستحقات، وسيعملون على الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

ولفتوا إلى ضرورة تعميم مبادرتهم وانضمام جميع الملاك لها أو إطلاق مبادرات مجتمعية مماثلة، رداً لجميل الوطن وللمساهمة في النمو الاقتصادي والتخفيف على المستأجرين المتأثرين بأزمة كورونا، وتوطيد وتعزيز الترابط الاجتماعي.

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