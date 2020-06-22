الامارات | السماح بتنقل السكان بين مدن أبوظبي بدءاً من الغد

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شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بتنقل السكان بين مدن أبوظبي بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.
ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19.
ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.
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