الامارات | «طرق دبي» تُنجز أعمال صيانة مكثّفة للسكك الحديدية للمترو

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُنجز أعمال صيانة مكثّفة للسكك الحديدية للمترو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثّفت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأعمال الخاصة بصيانة شبكة السكك الحديدية الخاصة بمترو دبي، مستثمرة ساعات الإغلاق المؤقت لتشغيل المترو أثناء فترة التعقيم الوطني أخيراً.

وقال مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في الهيئة، محمد الأميري: «لقد أخذنا على عاتقنا تحويل جائحة (كوفيد-19)، التي تسببت في الإغلاق المؤقت لمترو دبي، إلى فرصة عمل ناجحة تمثلت في تكثيف أعمال صيانة البنية التحتية لمترو دبي، وذلك من خلال استغلال الساعات الإضافية المتاحة للاستفادة منها في إنجاز أعمال صيانة رئيسة».

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وأوضح: «تمكنت فرق العمل من تنفيذ أعمال صيانة رئيسة مهمة على بعض أجزاء السكك الحديدية وبوقت قياسي بنسبة 50% أقل من المخطط لها، بالإضافة إلى إنجاز أعمال الصيانة الوقائية لـ(تسعة) منحنيات للسكك الحديدية من أصل (خمسة) مخطط لها، أي بنسبة إنجاز بلغت (180%).

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