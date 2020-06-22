الامارات | أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تستعدان لخدمة عملائهما بحشد الإمكانات كافة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تستعدان لخدمة عملائهما بحشد الإمكانات كافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد

آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس شركة «فلاي دبي»، أن القرارات الصادرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن استئناف رحلات السفر للمواطنين والمقيمين لوجهات السفر المختلفة التي أعلنت عن فتح مطاراتها، وكذلك السماح باستقبال الزوّار السُيّاح وفق اشتراطات صحية محددة، علاوة على استقبال المقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة سابقاً بسبب تعليق رحلات الطيران حول العالم، هي قرارات داعمة لحركة الاقتصاد من خلال أحد أهم روافده وهو قطاع السياحة والسفر، تمهيداً لاستهلال مرحلة جديدة تؤكد فيها ناقلاتنا الوطنية الريادة الإماراتية في الأجواء بما تمتلكه من خبرات وإمكانات جعلتها تنافس بقوة على الصدارة بين أفضل وأرقى الناقلات الجوية حول العالم.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على أتم استعداد لاستئناف تقديم الخدمات المتميزة للمسافرين على متن أسطولهما، مع بدء العمل بالقرارات المُعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والتي تفتح المجال أمام سفر المواطنين والمقيمين إلى وجهات السفر المختلفة التي بدأت في استقبال رحلات الطيران، وفق ما وضعته حكومات تلك الدول من اشتراطات وإجراءات محددة لاستقبال المسافرين.

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ونوه سموه بأن كلتا الشركتين وضعتا بروتوكولات واضحة ومكتملة العناصر للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين على متن رحلاتهما، وتم حشد شتى المقومات اللازمة لتأكيد راحة جميع المسافرين بما في ذلك السُيّاح الذين ستبدأ دبي في استقبالهم اعتباراً من السابع من يوليو 2020، وبالحفاظ على أعلى مستويات الجودة.

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