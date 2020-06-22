الامارات | مواقف أبوظبي غير مجانية ابتداء من أول يوليو

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف أبوظبي غير مجانية ابتداء من أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استئناف احتساب رسوم المواقف العامة في إمارة أبوظبي اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو، وذلك بعد إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف أنحاء الإمارة من تلك الرسوم لمدة ثلاثة أشهر ضمن مبادرات الدعم التي قدمها المركز للمجتمع خلال الفترة السابقة.
وكان المركز توقف عن احتساب الرسوم ضمن مبادرة دعم المجتمع خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد-19).
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