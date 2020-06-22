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الامارات | مواقف أبوظبي غير مجانية ابتداء من أول يوليو

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استئناف احتساب رسوم المواقف العامة في إمارة أبوظبي اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو، وذلك بعد إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف أنحاء الإمارة من تلك الرسوم لمدة ثلاثة أشهر ضمن مبادرات الدعم التي قدمها المركز للمجتمع خلال الفترة السابقة.

وكان المركز توقف عن احتساب الرسوم ضمن مبادرة دعم المجتمع خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لوقف انتشار

(كوفيد-19).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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