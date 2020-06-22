الامارات | «الوطني للسعادة» يطلق أكاديمية جودة الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للسعادة» يطلق أكاديمية جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الأكاديمية الافتراضية لجودة الحياة في العمل الحكومي، بهدف ترسيخ الفكر المستدام لجودة الحياة وتطبيقاته العملية في كل مجالات العمل، وبناء قدرات الكفاءات الوطنية من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وإعدادهم وتدريبهم على أسس وآليات تضمين مبادئ جودة الحياة في البرامج والمبادرات والسياسات والخدمات، ما يطور الأداء في الجهات وينعكس إيجاباً على جودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات.

ويأتي إطلاق الأكاديمية ضمن جهود الحكومة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يونيو 2019، والتي تتضمن إطلاق أكاديمية جودة الحياة، لتتولى تطوير برامج تدريبية عامة وتخصصية بنظام التعلم عن بعد، في مبادئ جودة الحياة بالعمل الحكومي، بالتعاون مع أفضل الخبراء والجهات العالمية في هذا المجال، بهدف إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الحكومية المؤهلة لتضمين مبادئ جودة الحياة في صميم العمل الحكومي، بما يسهم في تحقيق الأثر المطلوب في تعزيز جودة الحياة في كل القطاعات.

وتركز الأكاديمية على ستة موضوعات عملية لتطبيق جودة الحياة في العمل الحكومي، تشمل المفهوم العام لجودة الحياة في العمل الحكومي، والسياسات العامة، والخدمات الحكومية، وقياس أثر جودة الحياة المستدام، والتميز المؤسسي في جودة الحياة، والجاهزية للمتغيرات المستقبلية في جودة الحياة. ويتم تنفيذ برامج الأكاديمية بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية والوطنية، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية المرموقة، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجامعة كولومبيا، وهارفرد بزنس ريفيو، ومؤسسة What Works البريطانية.

وأكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن أكاديمية جودة الحياة تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات، وتستلهم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بترسيخ نموذج حكومة جودة الحياة، التي تركز على الفرد والمجتمع، وتترجم فكر سموه القيادي بشكل مستدام وعملي في كل مجالات العمل الحكومي.

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وأضافت أن إطلاق الأكاديمية يأتي بالتزامن مع استعداد الإمارات لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً أن الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم تؤكد محورية وأهمية جودة الحياة.

جلسة تفاعلية

افتتحت أكاديمية جودة الحياة أول برامجها بتنظيم جلسة تفاعلية افتراضية بعنوان «جودة الحياة ودور الحكومات»، حضرها أكثر من 500 مشارك من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والموظفين الحكوميين، وتحدث فيها مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة رئيس المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة، البروفيسور جيفري ساكس، عن أهمية جودة الحياة في الدول والمجتمعات.

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