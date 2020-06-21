الامارات | طلبة في الـ 12 يشكون «تحديد زمن» لكل سؤال بالامتحانات

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة في الـ 12 يشكون «تحديد زمن» لكل سؤال بالامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد طلبة في الصف الثاني عشر بمساراته كافة، أن نظام الوقت المحدد لكل سؤال من أسئلة امتحان الفيزياء الذي استهلوا به، أمس، امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، لا يتيح لهم فرصة كافية للتفكير في إجابة السؤال، ما يدفع الطالب إلى كتابة أو اختيار أي إجابة بشكل سريع، حتى لا ينتهي وقت السؤال، ومن ثم يتركه من دون حل.

وقالت الطالبة ميثاء سيف (متقدم)، إن امتحان الفيزياء تنوعت أسئلته، وكانت مناسبة، مؤكدة أن تحديد وقت لكل سؤال أصابها بالتوتر، لأنها بذلك تكون مطالبة بالتفكير في إجابة السؤال ومراقبة وقت الإجابة. وأضافت أن ما زاد من صعوبة الموقف عدم وجود أحد يمكن الرجوع إليه لاستيضاح بعض الأمور في الأسئلة، مطالبة بضرورة حذف الوقت المحدد لكل سؤال، والتركيز على الوقت الإجمالي للامتحان (60 دقيقة)، وقالت إن توقف جهاز الحاسوب عن العمل يضيع وقت الطالب ويصيبه بالقلق بشكل كبير، وحاولت التواصل مع الوزارة لطلب الدعم لكن لم أتلقّ رداً. وقالت الطالبة سمر أيمن (مسار عام) إن أسئلة الامتحان تنوعت بين الاختيارية والمقالية، وكان الوقت للسؤال الاختياري ضيقاً جداً لا يتعدى الدقيقة ونصف الدقيقة، وهذا الوقت لا يتسع إلا لقراءة السؤال واختيار أي إجابة بشكل سريع، فيما كان زمن إجابة السؤال المقالي تصل إلى أربع دقائق، وهو وقت كافٍ للإجابة ومراجعتها، خصوصاً أن الأسئلة لم تتضمن تعقيدات تذكر. وأشارت إلى أنها أجابت عن سؤالين بشكل سريع، ما يجعلها غير متأكدة من صحة الإجابة، متابعةً: «لم نشعر بنظام مراقبة يجعل الطالب لا يفكر في الغش، إذ إن كل طالب يجلس في منزله من دون متابعة ملموسة، ونظام الامتحانات الإلكتروني لا يرصد تحركات الطلبة أثناء أداء الامتحان». من جانبه، أكد الطالب سيف إبراهيم (مسار متقدم)، أن نظام الامتحان عن بعد، لن يكون مقياساً حقيقياً لمستويات الطلبة، لأن عوامل الغش متوافرة للطلبة، ومن ثم فإنه في غالب الأحيان سيساوي بين طالب اجتهد في تعليمه ومذاكرة دروسه وآخر تهاون في دراسته طوال الفصل الدراسي.

ولفت إلى أن جهاز حاسوبه توقف فجأة خلال فترة الامتحان، وحاول التواصل مع الدعم الفني في وزارة التربية والتعليم، ولكن خط الاتصال كان مشغولاً، مشيراً إلى أنه أغلق جهازه ثم أعاد فتحه مرة أخرى، ومن ثم واصل أداء الامتحان.

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من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم، في تصريحات إعلامية أن امتحان الفيزياء كان جيداً، إذ كانت الأسئلة متنوعة ومتفاوتة، بعضها مباشر والبعض الآخر يحتاج إلى حل مطول.

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