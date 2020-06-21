الامارات | المزروعي يوجه بالتحقيق في شكوى مواطنة

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شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي يوجه بالتحقيق في شكوى مواطنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سهيل المزروعي بالتحقيق خلال 24 ساعة في المقطع المرئي المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تشكو فيه مواطنة من بعض إجراءات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.
وأكد أن ملاحظات المواطنة في المادة المرئية محل تقدير واهتمام مباشر منه، وقد تم التوجيه بالتواصل معها وتقديم الخدمة لها بصورة متكاملة، إلى جانب تقييم الإجراءات وتطوير آليات جديدة لخدمة كبار المواطنين، باعتبارهم ركيزة مجتمع الإمارات.
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