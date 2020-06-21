الامارات | "الأزمات والكوارث" في دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزمات والكوارث" في دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة.

كما ترحب "الأزمات والكوارث" في دبي بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة #دبي اعتباراً من يوم غد الاثنين (22 يونيو) عبر مطارات دبي.

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