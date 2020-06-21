الامارات | تنويه بالاشتراطات الجديدة للعودة إلى الإمارات من الأردن

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه بالاشتراطات الجديدة للعودة إلى الإمارات من الأردن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سفارة الإمارات في العاصمة الأردنية عمان، أن على المقيمين الراغبين بالعودة إلى الإمارات، من حاملي الاقامة في الدولة، استيفاء الاشتراطات الجديدة لدخول الدولة وهي : الحصول على الموافقة المبدئية من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبعد قبول الطلب، تنتقل الموافقة إلى صفحة طلب إجراء فحص كورونا.
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
وأكدت السفارة عبر حسابها على موقع " تويتر" ، أن على المتعامل إجراء فحص "كورونا" في الأردن حسب المستشفيات المعتمدة المبينة في موقع الهيئة، مشيرة إلى أن نتيجة الفحص تصدر في مدة أقصاها 48 ساعة، وتكون مدة صلاحية شهادة الفحص 4 أيام لدخول الدولة من تاريخ صدورها، وعند الوصول للدولة يطبق البروتوكول الطبي Covid-19 لدولة الإمارات
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