المجلس النسائي لشرطة دبي ينظم جلسة "تحديات تعايش المرأة مع جائحة كورونا" عن بعد

نظم المجلس النسائي لشرطة دبي جلسة عن بعد، بعنوان "تحديات تعايش المرأة مع جائحة كورونا"، بمشاركة من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الرياضية، وسعادة مريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الرعاية والأنشطة، والدكتور عبد العزيز محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري، والرائد الخبير عنود أحمد السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، والأستاذة شيخة الرحومي مدرب حياة وتطوير ذاتي، فيما أدارت الجلسة الإعلامية سماح العبار، بحضور أكثر من 100 ضيفة من مختلف أطياف المجتمع.

واستهلت الرائد السعدي الجلسة بالترحيب بالحضور وشكرهم على المشاركة في الجلسة، مؤكدة أن شرطة دبي تولي المرأة اهتماما كبيرا لأنها ركيزة المجتمع وقوام الأسرة، وانطلاقا من ذلك فإنها تحرص على مناقشة مختلف التحديات التي تواجهها بتأدية أدوارها المتعددة في المجتمع، خاصة في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19" والتي أضافت إليها جهودا مضاعفة للمحافظة على سلامة أسرتها والاستمرار في تأدية واجبتها كزوجة وأم ومربية وعاملة، منوهة إلى أن المرأة أثبتت قدرتها وقوتها في كافة الظروف على مواجهة الصعوبات وتجاوزها بما تتحلى به من صبر وعزيمة ومحبة لعائلتها.

وأضافت أن الجلسة تأتي لتسليط الضوء على الجوانب المهمة التي لابد من التركيز عليها في الأزمة وما بعدها، بداء من الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة النفسية والبدنية، مرورا بمتابعة شؤون الأبناء وتعليمهم، وانتهاء بكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بحياتنا الاجتماعية والمهنية لتجاوز الأوضاع الحالية المؤقتة.

اللياقة الجسدية

وانطلقت الجلسة بطرح أولى محاورها والمتمثلة في "المحافظة على اللياقة الجسدية عن بعد" والتي أكدت فيها الشيخة شمسة بنت حشر أن الأزمة كان لها إيجابياتها بما حققته من تقارب بين أفراد الأسرة خلال إقامتهم في المنزل اتباعا لقوانين برنامج التعقيم الوطني، لافتا إلى أن محاربة الإصابة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" لا يقتصر فقط على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة، وإنما محاربته أيضا بالتغذية السلمية وممارسة الرياضة.

وبيّنت الشيخة شمسة أن المسابقات والمبادرات الرياضية التي طُرحت خلال الأزمة العالمية، لقيت صدى إيجابيا بين أفراد المجتمع، الذين سارعوا إلى المشاركة وممارسة أولياء الأمور للرياضة مع أبنائهم، وهو ما حقق لهم الدعم النفسي إلى جانب الجسدي، وخفف عنهم الضغط اليومي، مشيرة إلى أنهم بصدد تنفيذ أجندة جديدة بعد إعادة فتح الأندية الرياضية مع الالتزام بالتباعد الجسدي وكافة الإجراءات الوقائية المطلوبة.

القيم المجتمعية

من جانبها، تطرقت سعادة مريم بن ثنَيّة إلى محور "إعادة هيكلة القيم المجتمعية المستجدة في زمن الوباء"، مؤكدة أن القيم المجتمعية لم تتأثر سلبا بالأزمة، ذلك أن القيم راسخة وأساسية، وإنما أخذت شكلا آخر تكيّفا مع الظروف المحيطة المستجدة والمؤقتة، ضاربة المثل بالعلاقات القوية التي تربطنا بالأسرة والأقارب والأصدقاء."

كما أكدت سعادتها أن الأزمة العالمية لابد وأنها أثرت علينا جميعا بنسب متفاوتة، نظرا لاتخاذ تجمعاتنا العائلية شكلا آخر، ألا وهو الاجتماع عن بعد، لكن التكّيف مطلوب هنا لتجاوز الوضع خاصة وأننا نعلم جميعا أنها إشكالية مؤقتة تنتهي عاجلا أو آجلا، وتستلزم منا الالتزام والصبر."

وأشارت إلى القيادة الرشيدة هيّأتنا للأزمة بشكل تدريجي رائع منحنا السكينة والاطمئنان، حيث أن المرحلة الأولى حملت شعار "لا تشلون هم"، فيما حملت المرحلة الثانية شعار " ملتزمون يا وطن" و "خلك في البيت" وأخيرا جاءت مرحلة "الجميع مسؤول"، موجة شكرها وتقديرها لكل من احترم القوانين والتغيرات والتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية مساندة للدولة والمجتمع ككل على تجاوز الأزمة الراهنة."

السلوكيات الطلابية

بدورها، تناولت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، محور "السلوكيات الطلابية الإيجابية المكتسبة خلال الأزمة"، مؤكدة أن دولة الإمارات كانت سباقة في تغيير أجندة التعليم للعام الدراسي بشكل سريع حماية لصحة الطلبة وسلامتهم، وهذا ليس نتاج يوم وليلة، وإنما نتاج سنوات عديدة استشراف فيها الحكومة ضرورة ابتكار أساليب تعليمية حديثة تستثمر التكنولوجيا وتواكب تغيرات العصر الحديث، فبدأت من خلال برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي العمل على منصات التعليم عن بعد منذ عام 2012، وها نحن اليوم نقطف ثمار هذه الرؤية الحكيمة في ظل الأزمة العالمية المستجدة."

وأكدت الضحاك أن الوصول إلى المخرجات التعليمية المطلوبة وتحقيق الفائدة للطالب في الوقت ذاته هي تحديات في منظومة التعليم عن بعد، لافتة إلى أن الأزمة أبرزت المجهود الجبار الذي يبذله المعلم لإيصال المعلومة للطالب، وهو عمل يستحق كل التقدير والاحترام."

وبيّنت أن البيئة المدرسية لا تعطي الطالب التعليم وحسب، وإنما تمده بالعلاقات الاجتماعية والمهارات الشخصية ليبلور شخصيته ويدرك العالم من حوله ويتمكن من مواصلة حياته، وهنا كان لابد من التطرق لأهمية تقديم الدعم النفسي والإرشادي خلال الأزمة عن بعد، وتعزيز جانب الصحة البدنية والتغذية السليمة للطلبة."

التقارب الاجتماعي

وبالانتقال إلى محور " إدارة التعايش الأسري مع كورونا" قال الدكتور عبد العزيز محمد الحمادي إن التباعد الجسدي أمر لم تعتده مجتمعاتنا التي تتسم بطبيعتها التلاحم والتقارب الاجتماعي، وهنا فإن مواجهة الأزمة صتدف تحديات في مختلف الأصعدة، وضغوطا على الأسرة سواء في تطبيق التعلم عن بعد أو في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام في المنازل والتباعد الجسدي.

وأكد الحمادي أن الأزمة زادت من ترابط أفراد الأسرة ومكنتهم من إعادة تنظيم أمورهم ومتابعة دروس أبنائهم، وممارسة الرياضة والهوايات المتعددة معهم، منوها إلى أن المرء لابد أن يستفيد من كل أزمة بصورة تعود عليه بالفائدة والإيجابية إلى حين تجاوزها على الأقل.

الحياة المتوازنة

وأخيرا، تحدثت الأستاذة شيخة الرحومي مدرب حياة وتطوير ذاتي، عن محور "كيفية إدارة عجلة الحياة المتوازنة بعد أزمة كورونا"، لافتة إلى أن حياة المرء تمر بفصول متعددة منها المؤقت والمتجدد باستمرار، والمرء وفق اختياراته وقراراته يقرر أي فصل يعيش ويتعلم وينمو من خلاله.

كما تطرقت الرحومي إلى محاور عدة منها مدى رضانا عن جودة حياتنا، والمجالات التي نسعى لتطويرها، وما هي الجوان التي يمكن أن تحدث الأثر الأكبر فينا، وكيف يمكننا أن نخلق التوازن في جوانب حياتنا المختلفة، وتحديد المجالات التي نود تخصيص اهتمامات أقل فيها، إلى جانب ضرورة تشكيل أهداف جديدة لما بعد كورونا، واختيار المهارات المساقبلية التي نود اكتسابها، ومستوى مرونتنا، وعادات جديدة نود اكتسابها، ومستوى التغيير الذي نرغب بالوصول إليه وتحقيقه.

وفي ختام الجلسة، أعرب الحاضرون عن سعادتهم بمحاور الجلسة التي أضافت إليهم توعية أكبر حول كيفية الاستفادة من الازمة وما بعد الأزمة سواء في الجوانب الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية.