الامارات | تراجع الإصابات المؤكدة لأقل من 1 % بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات المؤكدة لأقل من 1 % بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحقيق حملة المسح الوطني انخفاض في نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات، لتصل إلى أقل من 1٪ في مدينة أبوظبي. وستستمر الحملة لتحقيق ذات النسبة في العين والظفرة خلال الـ14 يوماً القادمة.

وذكرت أنها ستواصل ودائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة جهودها لتوفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وتدعو أفراد المجتمع إلى استمرار التزامهم وتعاونهم، بما يحافظ على الإنجازات المحققة ومعايير الصحة العامة.

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