الامارات | "الصحة" تحذر من مكملات غذائية خطرة على مرضى القلب والسكري

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من مكملات غذائية خطرة على مرضى القلب والسكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المكملات الغذائية Capsules Herbal Blue، بسبب مضاعفات خطرة قد تسببها لمرضى القلب والسكري، مؤكدة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع استيراده.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أرسلته إلى جميع المنشئات الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، أن المكملات الغذائيةCapsules Herbal Blue، أن سبب التحذير جاء بسبب احتواء المنتج على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما وهما "سيلدينافيل وتادالافيل"، التي قد تتسببا انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرا كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وطلبت الوزارة في تعميم آخر من ممارسي الرعاية الصحية، إضافة ملصق تحذير إضافي على أغطية الأدوية حقن بروميد روكورونيوم وحقن بروميد فيكورونيوم، لتنبيه مقدمي الرعاية الصحية بأن المنتج هو عامل للحصر العصبي العضلي، موضحة أن المنتج يستخدم عادة لتوفير استرخاء العضلات أثناء الجراحة أو التهوية الميكانيكية.

وأكدت على ضرورة تجنب تخزين المنتج بحيث يكون فقط الغطاء مرئيا، والاستفادة من مسح الباركود عند تخزين الدواء وإعداد أو إدارة المنتج، مشيرة إلى أهمية التحقق من ملصق المنتج لضمان صرف المنتج الصحيح، ولفتت إلى أنه عند تخزين هذه المنتجات في خزائن التوزيع الآلية، يجب اتبع بروتوكولات المستشفى للحد من الوصول وصرف المنتج.

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وذكرت الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى ممارسي الرعاية الصحية، يتعلق بضرورة نقش بيان تحذيري على أغطية حقن الأدوية المذكورة تشمل: "مستحضر يسبب الشلل"، لافتة الى أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية الدواء.

إلى ذلك أبلغت الوزارة أيضا جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، عن قيام الشركة المصنعة بسحب 14 تشغيله من الوسيلة الطبية8-0 Blue Twisted Silk Suture أو ما يعرف بـخيوط الحرير الملتوية الزرقاء 8-0، تستخدم لربط الأنسجة، بما في ذلك الإجراءات القلبية، الأوعية الدموية، العيون، والعصبية.

وأكدت أنه قد لا تفي هذه الوسيلة الطبية، بمتطلبات قوة الشد خلال مدة صلاحية المنتج وهي 5 سنوات، والتي قد تؤدي إلى كسر خيط أثناء الاستخدام، وأشارت إلى أنه تم التواصل مع المورد لاستبدالها في موعد لا يتجاوز 30 سبتمبر 2020، لافتة إلى أن الشركة المنتجة ستقوم بتقليل مدة الصلاحية إلى 3 سنوات (36 شهرًا).

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