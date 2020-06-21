جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقة "الإيمان"

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر مايو 2020، والتي كان موضوعها "الإيمان". المسابقة شَهِدَت فوز المصور الإيرانيّ "أميد حيدري فر"، بجائزة "اختيار الجمهور" حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز SONY RX100M6 مُقدَّمة من "سوني الشرق الأوسط وأفريقيا".

نسخة شهر مايو من المسابقة شَهِدَت تقاسماً عادلاً للصدارة بين العدسة الخليجية ممثَّلةً بالمصور السعوديّ أحمد البراهيم والبحرينيّ جاسم الشاخوري، وبين إبداع العدسة الفلبينية من خلال المصورَين "رينيه بيرنال" و"مارك أنتوني أغتاي".

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر مايو استخدام الوسم HIPAContest_Faith#.

المصور الإيرانيّ "أميد حيدري فر" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة أعقاب زلزال في منطقة ساربول الذهب في إقليم كرمانشاه غرب إيران عام 2017، حيث يبدو سُكّان المنطقة مؤمنون بقضاء الله وقدره رغم قسوة الحدث، في هذه الصورة يوجد زوج وزوجة يصلّيان بين الأنقاض.

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هذا فوزي الأول وأشكر جائزة حمدان بن محمد الدولية عليه، سيساهم بشكل كبير بالتعريف بي وبصوري أمام العالم. أطمح لصناعة تأثير إيجابي بصوري من خلال السلام والصداقة بين أمم العالم.

المصور السعوديّ "أحمد البراهيم" يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ هذه الصورة في مدينة مكة المكرمة خلال حج عام 1435 هجرية، كنتُ ألتقط مجموعة من الصور للحجّاج وفجأة ظهر هذا الرجل وحجز المكان أمام مقام إبراهيم في اللحظة المناسبة.

هذا فوزي الأول في مسابقة على الانترنت، وسعيدٌ به لدرجةٍ كبيرة كونه في مسابقة بهذا الحجم والضخامة مثل جائزة حمدان بن محمد الدولية من حيث القوة التنافسية. إلهامي وطموحي لا حدود لهما وهذا الفوز سيمنحني دفعة قوية جداً للأمام.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العلاقة بين الأرض والسماء لطالما شكَّلت تحدياً في تجسيدها لأكبر المبدعين عبر التاريخ، من خلال مختلف الممارسات الفنية والتعبيرية. العمق الكبير في العلاقة يقفُ عائقاً أمام أي مصورٍ سطحيّ! لكن المصور المثقّف قادر على استقراء هذه العلاقة بكل حرفية من خلال عدسة عينه قبل بدء الكاميرا في العمل. كان شهر رمضان الماضي مناسبة عالمية لفتح الباب أمام التجارب الفوتوغرافية المختلفة لترجمة مفهوم "الإيمان" بلغة الفوتوغرافيا، ووصلتنا بالفعل عشرات الأعمال التي تلامس في روعتها مرتبة الفوز. نبارك للفائزين وأدعو باقي المشاركين لبذل المزيد من الجهد وتطوير الأداء ودوام المشاركة في النسخ القادمة.