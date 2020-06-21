منصة SecureX توفر مستوى رؤية أكبر عبر مجموعة الأمان المتكاملة وتقدم تحليلات الأمان، وأتمتة مسارات العمل لتسريع اكتشاف التهديدات والاستجابة لها

: كشفت شركة سيسكو، الشركة الرائدة في مجال أمن المؤسسات، اليوم عن عملية تبسيط جذري في الطريقة التي يختبر بها العملاء محفظة سيسكو الأمنية ومعالجة التعقيدات، وهو أحد أهم مصادر القلق لمديري أمن المعلومات. واستناداً إلى عقد من الاستثمار الكبيرة في الابتكار، والشراكات، وعمليات الاستحواذ، وبحوث العملاء، ومعايير المصادر المفتوحة، تقدم سيسكو للعملاء الآن Cisco SecureX منصة الأمان السحابية الأكثر تكاملاً في القطاع.

توفر Cisco SecureX تجربة مستخدم شاملة عبر مجموعة محفظة الأمان المتكاملة من سيسكو والبنية التحتية الأمنية الحالية للعملاء. وتعمل Cisco SecureX على توحيد الرؤية وتحديد التهديدات غير المعروفة وأتمتة مسارات العمل لتعزيز أمان العملاء عبر الشبكة ونقطة النهاية والسحابة والتطبيقات. ويتم تضمين Cisco SecureX في كل منتجات محفظة سيسكو الأمنية، انطلاقاً من أهمية التبسيط في ضمان التحول الرقمي اليوم.

وفيما تتجه الشركات اليوم إلى تبني حلول التحول الرقمي، فإن التوسع إلى السحابة، وإدخال إنترنت الأشياء والوصول اللاسلكي عالي السرعة يتناسب مع زيادة مساحة الهجوم. ويصبح تأمين هذه البيئة المعقدة أمراً صعباً مع التقنيات المختلفة التي لا تعمل فيما بينها. ووجدت دراسة CISO Benchmark لعام 2020 التي أجرتها سيسكو والتي شملت 2800 متخصصاً في مجال الأمن، أن 28% يشعرون أن إدارة بيئة متعددة البائعين أمراً صعباً للغاية، بزيادة قدرها ثماني نقاط عن استطلاع العام الماضي.

وقال دون براينت، مدير أمن المعلومات، جامعة نورث كارولينا في بيمبروك: "تنطوي وظيفتنا على تحدٍ أمني حقيقي لحماية طلابنا وموظفينا وبياناتهم الحساسة. ومن شأن امتلاكنا منصة أمنية شاملة مساعدتنا على تبسيط وتسريع عملياتنا الأمنية. إن جميع أدواتنا مدمجة بسلاسة، ويمنحنا نهج منصة سيسكو رؤية واحدة حول حمايتنا متعددة المستويات وتوفير الوقت".

وقال جون أولتسيك ، كبير المحللين في Enterprise Strategy Group (ESG): "تعمل نحو ثلث (31%) من المنظمات على رصد وحماية أمنها السيبراني عبر أكثر من 50 منتجاً أمنياً مختلفاً. ومن شأن ذلك زيادة التكلفة والتعقيد، وأيضاً يجعل عملية اكتشاف حوادث الأمن السيبراني والاستجابة لها في الوقت المناسب أكثر صعوبة. إن منصات تكنولوجيا الأمن السيبراني المتكاملة مثل Cisco SecureX لديها القدرة على معالجة هذه التحديات الاقتصادية والتقنية وتلك المتعلقة بالموارد من خلال توفير اكتشاف التهديدات بشكل أشمل، والاستجابة المؤتمتة للحوادث، وقدرات تسهيل العمليات".

تتضمن القدرات الأساسية لـمنصة Cisco SecureX:

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• توحيد الرؤية عبر جميع أجزاء محفظة الأمان للعملاء لسيسكو أو حلول الجهات الخارجية.

• توفير القيمة للعملاء والشركاء في أقل من 15 دقيقة، من خلال حل سحابي بالكامل ومتعدد المستأجرين

• تحليل الأحداث والبيانات عبر المؤسسة بما في ذلك أكثر من 150 مليون نقطة نهاية وحركة مرور الشبكة من المحولات وأجهزة التوجيه بما في ذلك حركة المرور المشفرة وجوجل وأيه دبليو إس" و"أزور" وبيئات مراكز البيانات الخاصة.

• التعرف في غضون دقائق على من وما تم استهدافه، وتمكين إصلاحه باستخدام إثراء البيانات عبر منتجات الأمان وتغذية التهديدات المعلوماتية.

• جلب قوة محللي التهديدات من Cisco Talos إلى مركز عمليات الأمان الخاص بالعميل للبحث عن أحدث التهديدات.

وقال فادي يونس، مدير الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيسكو: "غمر القطاع بآلاف المنتجات النقطية التي كانت تهدف إلى مساعدة العملاء، ولكنها بدلاً من ذلك خلقت بيئات لا يمكن إدارتها بمنتجات لا تعمل فيما بينها. وأسهم ذلك في خلق ثغرات في الوضع الأمني للشركات. وعلاوة على العناصر السيئة، أصبح التعقيد خطراً آخراً يجب على فرق الأمن التغلب عليه. ويعد Cisco SecureX تحولاً أساسياً في تجربة الأمان للعملاء من خلال إزالة التعقيدات وتوفير رؤية موحدة لحالة خدمات وتنبيهات الأمان للعملاء. ومن خلال القيام بذلك، يمكن أن تصبح فرق الأمن أكثر كفاءة بالموارد لتشكل عامل تمكين للأعمال التي تدفع التحول الرقمي".

ومن المقرر أن يتوفر Cisco SecureX بشكل عام خلال هذا الشهر. ويمكن للعملاء الانضمام إلى قائمة انتظار البرنامج التجريبي، أو طلب معلومات توضيحية.