مجموعة ستار جيمس للألماس تدعم حملة دبي العطاء "التعليم دون انقطاع"

، كشفت مجموعة ستار جيمس، المورد الرئيسي لمجوهرات الألماس الفاخرة في الشرق الأوسط، عن دعمها لمؤسسة دبي العطاء بـ 10٪ من عائدات مبيعات التجزئة لديها في الفترة من 1 يونيو ولغاية 31 أغسطس 2020، وهي الخطوة الأولى من هذا النوع لمجموعة متخصصة في بيع مجوهرات الألماس في الإمارات.

هذا وتمتلك مجموعة ستار جيمس العالمية للألماس حاليًا أربعة متاجر للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع في دبي مول ومول الإمارات ومجمع الذهب والألماس، وسوف تتم عملية الدعم من خلال مبيعات التجزئة في جميع المتاجر، على أن يتم توجيه 10% من العائدات إلى حملة "التعليم دون انقطاع" التي أطلقتها مؤسسة دبي العطاء مع إثر تفشي جائحة (كوفيد-19) في العالم، وهي حملة وطنية لجمع التبرعات لمواجهة تأثيرات هذه الجائحة على تعليم الأطفال والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثمرة لجهود مشتركة بين دبي العطاء ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز هذه الحملة على دعم الأطفال والشباب من الأسر ذات الدخل المنخفض، والذين لا يستطيعون شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى أقرانهم في التعلّم عن بعد من المنزل.

ومن جانبه صرّح سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: "نحن ممتنون للغاية لمجموعة ستار جيمس للمجوهرات (دي إم سي سي) لسخائها والتزامها بدعم حملة التعليم دون إنقطاع. ويعكس هذا التبرع روح التعاون والعمل الإنساني الراسخ في المجتمع الإماراتي، لاسيما في القطاع الخاص. ومن دون شك، سيساهم هذا التبرع في توفير أجهزة كمبيوتر للطلبة من الأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين في الإمارات للانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بُعد بشكل آمن من منازلهم. إنني على ثقة بأن كل من قدم دعماً لهذه الحملة سيساهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة هؤلاء الطلاب ويمهد لهم الطريق لبناء مستقبل واعد ومزدهر."

وحول أهمية رد الجميل للمجتمع وتحمّل المسؤولية المجتمعية خلال الأوقات الصعبة، قال شايلش جافيري، رئيس ومؤسس مجموعة ستار جيمس للألماس: " أعتبر أنه من واجبنا كشركة محليّة ناجحة أن نرد الجميل للمجتمع، وخاصة بعد أن أثّرت جائحة (كوفيد-19) على نظام التعليم التقليدي بشكل مباشر، وقد اضّطر الطلاب للتكيّف مع طرق جديدة للدراسة مثل التعلّم عن بعد، الأمر الذي لا تتوفر أدواته لدى جميع الطلاب، لذلك حرصنا على المشاركة في حملة "التعليم دون انقطاع"، وذلك بالتعاون مع دبي العطاء ووزارة التربية والتعليم في الإمارات، لضمان ألا يفوّت الطلاب الأقل حظًا جزءًا حيويًا من مسيرة تعليمهم، ومن خلال مشاركتنا في هذه الحملة سوف يتمكن زبائننا من إحداث فرق عند كل عملية شراء".



وتتخصص مجموعة ستار جيمس في تقطيع وتلميع الألماس، وكذلك تصنيع المجوهرات للعلامات التجارية الفاخرة وفي تجارة المجوهرات بالتجزئة، ويقوم خبراء صناعة الألماس في المجموعة بتصدير الألماس الخام والمصقول بالإضافة إلى المجوهرات النادرة إلى عدد من الأسواق الدولية، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط والهند وهونج كونج وبلجيكا.

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الجدير ذكره أن مجموعة ستار جيمس للألماس والمجوهرات تتمتع بإرث يعود لأكثر من 38 عاماً في قطاع صناعة الألماس، وتحتل المجموعة مكانةً كبيرةً بين شركات تصنيع الألماس وتجارة الجملة والتجزئة ومناقصات الألماس، وتأتي الشراكة بين مجموعة ستار جيمس ودبي العطاء لدعم حملة "التعليم دون انقطاع" تزامناً مع قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بتمديد التعلّم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي 2019/2020 ، وتدعو المجموعة المجتمع الإماراتي إلى دعم الحملة والتبرع لمساعدة الأطفال والطلاب في الدولة.



حول مجموعة ستار جيمس

إن مجموعة ستار جيمس هي شركة دولية متخصصة في توريد أجود أنواع الألماس للعملاء في جميع أنحاء العالم. لدى المجموعة إرث لأكثر من 38 عامًا في صناعة الألماس، وتحتل المجموعة مكانةً كبيرةً في تصنيع الألماس وتجارة الجملة والتجزئة وعمليات البيع والمناقصات المتخصصة بالألماس.

www.stargemgroup.com

حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها، تعمل "دبي العطاء" - جزء من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"- على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالتكامل والفاعلية والاستدامة والقابلية للتطوير. ونجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 20 مليون مستفيد في 59 بلداً نامياً.

وتلعب "دبي العطاء" دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل "دبي العطاء" على تفعيل مشاركة المقيمين ضمن سلسلة من مبادرات العمل الطوعي وحملات التوعية وجمع التبرعات بهدف تنفيذ رسالتها وأهدافها العالمية. وتشتمل قائمة مبادراتها على "المسيرة من أجل التعليم" و"التطوع في الإمارات" و"التطوع حول العالم" والحملات خلال شهر رمضان المبارك.