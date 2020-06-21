المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم يستضيف مؤتمر جريف ماركت بليس الافتراضي يوم الأربعاء 24 يونيو

): كشف المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم عن عزمه استضافة المؤتمر الافتراضي جريف ماركت بليس بالتعاون مع رابطة مطاعم الشرق الأوسط يوم الأربعاء 24 يونيو من الساعة 12 ظهراً ولغاية 4 عصراً حسب التوقيت القياسي لمنطقة الخليج. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المنتدى المستمرة لدعم الشركات في محاولاتها لإعادة إنعاش أعمالها بعد مرحلة الإغلاق، حيث تبرز أهمية إطلاق محادثات بشأن الخطوات الواجب اتباعها لاحقاً لصالح القطاع ككل بالتزامن مع بدء المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات حول العالم بفتح أبوابها تدريجياً.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الافتراضي عبر المنصة الإلكترونية التابعة للمنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم نظراً للظروف الراهنة التي لا توصي بالتجمعات الكبيرة واللقاءات المباشرة، حيث سيجتمع ملّاك ومشغّلو ومستثمرو المطاعم لمدة أربع ساعات لتبادل المعارف والتفاعل وإبرام الاتفاقيات.

وسيشتمل مؤتمر جريف ماركت بليس على حوارات وجلسات حيّة وعروض تقديمية وجولات افتراضية في أجنحة المعرض بمشاركة نخبة من أبرز متحدثي وروّاد القطاع الذين سيقدمون خلاصة خبراتهم مع نصائح ورؤى تتعلق بأبرز القضايا والأسئلة الملحّة، بما فيها:

• ما الإجراءات التي اتبعها قطاع المطاعم العالمي في مواجهة مرض كوفيد-19؟

• ما أهم الخطوات التي يمكن اتباعها لمواكبة القوانين والقواعد الاجتماعية الجديدة والحفاظ على هوية العلامة وإيراداتها في الوقت نفسه؟

• ذا مانش ستوري - هل هو تطبيق توصيل الطلبات المرتقب في قطاع المطاعم؟

• ما هي التجارب والدروس المكتسبة من مرحلة إعادة افتتاح المطاعم خلال فترة الجائحة؟

• ما هو وضع قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية؟

وفي معرض تعليقها على اقتراب إطلاق المؤتمر المرتقب، قالت جينيفر بيتينجر-هينز، الشريكة المؤسسة للمنتدى والمديرة الإدارية لشركة بينش إيفنتس: "ترافق الوضع الراهن مع تحول رقمي هائل وابتكارات من شأنها بلورة مستقبل قطاع المطاعم. فبعد الإطلاق الناجح لرابطة مطاعم الشرق الأوسط وسلسلة ندواتها الإلكترونية، تمكن العديد من مزودي الحلول والاستشاريين والمورّدين من التواصل معاً والمساهمة في مساعدة قطاع المطاعم. كما أبدى مشغلو المطاعم حرصهم على استكشاف حلول إبداعية لتسيير عملية التحول الرقمي. وقد ابتكرنا هذه المساحة الافتراضية لجمع لاعبي قطاع المطاعم الإقليميين والعالميين لطرح الحلول وإجراء نقاشات مهمة حول مواضيع تتعلق بعلامات المطاعم التجارية وسبل التواصل خلال فترة الجائحة وتطور مشهد الأطعمة والمشروبات في المملكة العربية السعودية. فضلاً عن إجراءات إعادة الافتتاح والتحديات الحالية التي تواجه القطاع. ويتمحور هدفنا في جريف ماركت بليس حول توحيد الجهود لصالح قطاع المطاعم، إذ ندرك جيداً ما تحمله هذه الخطوة من أهمية بالغة".

ويأتي إطلاق تطبيق توصيل طلبات الطعام الجديد مانتش من شركة ذا إنترتينر لتقديم خدمات الدعم للمطاعم المحلية من بين أبرز الأحداث التي سيكشف عنها المؤتمر الافتراضي، حيث تم إنشاء هذه المنصة المستقلة الجديدة استجابةً للحاجة إلى تطبيق مخصص لتوصيل طلبات المطاعم بتكلفة منخفضة، وهي متاحة عبر الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.

ومن بين الجهات الراعية التي ستسجل حضوراً لافتاً ضمن قائمة الجهات الراعية لمؤتمر جريف ماركت بليس، يبرز اسم هاريسون، الشركة العالمية الرائدة في الهندسة المعمارية متعددة التخصصات والتصاميم الداخلية واستشارات العلامات التجارية، والتي تدير عملياتها في قطاعات الضيافة والترفيه حصرياً. وقد طوّر فريقها مشروع مفهوم يهدف إلى استكشاف تأثير مرض كوفيد-19على طريقة تفكيرنا تجاه مطاعم المستقبل، ما سيقدم لجميع المشاركين في مؤتمر جريف ماركت بليس رؤىً وتوجيهات وحلولاً مذهلة.

وسيتولى ممثل علامة فود شيخ إلقاء الكلمة الختامية في نهاية جلسات المؤتمر، حيث سيتحدث في أولى مقابلاته الحيّة عن إطلاق قائمة الطلبات الخارجية فود شيخ أول ستارز. وتضم قائمة المتحدثين الذين سيشاركون في مؤتمر جريف ماركت بليس كلاً من:

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• كريستيان أبيل، نائب رئيس قسم الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة ماريوت الدولية

• الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية المطاعم والمقاهي قوت

• بيتر باكمان، مدير بيتر باكمان للاستشارات الغذائية

• ماريو سي. باور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوف آند فود ريستورانت القابضة، المالك الفخري لعلامة فابيانو التجارية

• كريس دانيلز، المدير الإداري لمنصة توصيل الطلبات مانش

• مايكل إيليس، الرئيس التنفيذي للمأكولات، فنادق ومنتجعات جميرا

• جوي غزال، المؤسس والشريك الإداري، مطعم ذا ماين

• سامر حمادة، مبتكر مفهوم مطعم أكيبا دوري

• مارتن كوبلر، خبير الطعام ومؤسس منصة جي إل تي داينينغ

• فيكتور لوجر - مؤسس مجموعة بيج ماما

• بابيت مرزيوسر وود، الرئيسة العالمية لمجموعة دينتونس

• بول واينرايت، مدير شركة هاريسون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• سامانثا وود، ناشرة ومحررة واستشارية لدى فوديفا

• جورجينا وولامس، المؤسسة والمديرة الإدارية لدى كاتش إنترناشيونال

• أحمد درويش، مدير التسويق لدى مؤسسة ذا فوديز

• أميت ناياك، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في جمعية مدراء أصول الضيافة

• ديفيد سينجلتون، شريك في مجموعة سوشيس جروب