الامارات | مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تسلم وسام "شكراً" لمتطوعي مدينتك تناديك

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تسلم وسام "شكراً" لمتطوعي مدينتك تناديك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بالمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي وبحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي كرمت جميع متطوعي إسعاف دبي ضمن حملة مدينتك تناديك عبر التطوع في تطبيق يوم لدبي وذلك ضمن مبادرة لا تشلون هم والتي كان لها دور كبير في المساهمة في إنجاح العمل المشترك والمساهمة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد (19).

وقدم خليفة بن دراي في بداية الحفل رسالة شكر مصحوبة بشعار تذكاري لأبطال خط الدفاع الأول مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، لسعادة ضرار بالهول الفلاسي، و متطوعي مدينتك تناديك بينهم فنيي الطب الطارئ من كليات التقنية العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية امتناناً وشكراً لجهودهم الكبيرة وخدمتهم للوطن.

واكد خليفة الدراي في كلمته للحفل ان المؤسسة اليوم تكرم كل متطوع انضم للمؤسسة ضمن مبادرة ( يوم لدبي ) و آثر وطنه على نفسه وراحته وتقدم طواعية ليكون مع زملائه من الطواقم الاسعافية يشاركهم عملهم الجليل ويساهم معهم في تشديد الاجراءات الوقائية للحد من اخطار فيروس كورونا المستجد لافتا الى ان التسابق لفعل الخير والتطوع لخدمة الناس من سمات مجتمع الامارات ولاشك ان تأهيل المتطوعين للعمل الميداني خاصة في تلك الظروف هو من صميم عمل مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف بالتنسيق مع الشركاء كهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة وطني الامارات.

وقال الدراي: نحن جميعا في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممتنون لكل المتطوعين ممن ساهموا في المجهودات التي تبذلها الدولة لمحاصرة الوباء ووقاية المجتمع واليوم نقلدهم جميعا شعار ولي عهد دبي التذكاري 'شكراً'، تقديرا لجهودهم المقدرة وتكريما لأعمالهم المتميزة في المساعدة والمساندة الكبيرة للطواقم الإسعافية والكوادر الطبية أثناء جائحة كورونا و اننا نؤكد ان حيازة هذا الشعار التذكاري لهو وسام على صدور الطواقم الإسعافية والمتطوعين فشكرا جزيلا لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

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من جانب آخر أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، أن المؤسسة أثبتت أنها كانت وستبقى على أتم الجهوزية، للمساهمة في التطوع، وخدمة مؤسسات الدولة كافة في مجال العمل التطوعي، لما للتطوع من أهمية في دعم مسيرة الوطن، وتعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية والاجتماعية.

وقال الفلاسي إن حملة مدينتك تناديك، التي جاءت ضمن التطوع في مبادرة يوم لدبي، أثبتت نجاعتها، ونجاحها الكبير، وجدارتها، واستطاعت بفضل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة، ولا سيما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحقيق الأهداف المرجوة ولا سيما في مواجهة جائحة كورونا إذ استطاعت احتواء الأزمة والتقليل من عدد الإصابات، بل والوصول إلى نقطة إصابة صفر في بعض المناطق، لافتاً إلى أن مؤسسة وطني الإمارات لها تاريخ وباع طويل في مجال التطوع، مكنها من امتلاك قاعدة بينات كبيرة للمتطوعين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى الاحترافية العالية التي تتميز بها المؤسسة.

وأوضح الفلاسي أن مؤسسة وطني الإمارات، لم تبرع في ممارسة دورها في حشد المتطوعين فحسب، وإنما من خلال برامج التدريب العالية التي توفرها للمتطوعين، مع مراعاة الشروط الصحية التي تضمن سلامتهم، من حيث آليات العمل وشروط التعامل مع الأحداث، والتواصل مع الجمهور، ومراعاة شروط التباعد الاجتماعي، والإرشادات الصحية الأخرى ما ساعد في نجاح دورها الريادي في احتواء الأزمة ، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والاجتماعية لدى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. مؤكداً أن ثقافة العمل التطوعي في صفوف الشباب الإماراتي، يعزز هويتهم الوطنية وشعورهم بالانتماء الوطني ويخلق منهم طاقات مبدعة وخلاقة.

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