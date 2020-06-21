فحوصات جديدة صادرة عن أكاديميتين بحثيتين في ألمانيا تؤكد على فعالية تقنية Livinguard في قناع الوجه "فاين جارد Fine Guard" في قتل فيروس كورونا بنسبة 99.9%

في إنجاز جديد استحوذ على اهتمام عالمي، أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن نتائج آخر الفحوصات التي أجريت على تقنية Livinguard السويسرية المستعملة في أقنعة الوجه التي تنتجها، "فاين جارد Fine Guard"، وذلك من قبل معهدين أكاديميين مرموقين في مجال علم الفيروسات والأقمشة في ألمانيا وهما جامعة برلين الحرة، ومعهد تقنيات النسيج في جامعة آخن للتكنولوجيا.

وقد أكدت النتائج على فاعلية التعقيم الذاتي لتقنية Livinguard في قتل فيروس كورونا عند استعماله في الأقمشة وعلى الأسطح، حيث يمكن لهذه التقنية تعطيل عمل والقضاء على جزيئات الفيروسات التي يتم استنشاقها عبر الفم أو الأنف، بما فيها فيروس كورونا، وبما نسبته 99.9%، وهو ما يجعل هذه التقنية الأكثر فاعلية حتى اليوم في القضاء على الفيروسات.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد على ما جاء في الفحوصات التي أجرتها مؤخراً جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما أنها في وقت يزيد من أهميتها، وذلك في ضوء تخفيف إجراءات الحظر من قبل البلدان حول العالم وعودة الحياة فيها إلى طبيعتها.

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال البروفسور أوي روشلر من معهد دراسات صحة الحيوان والبيئة في جامعة برلين الحرة: "لقد أثبتت الفحوصات التي أجريناها أن الأقمشة المزودة بتقنية Livinguard والمستعملة في أقنعة الوجه يمكنها تعطيل عمل الفيروسات بشكل مستمر، وبالتالي فهي تعد من أكثر الطرق وقاية وأماناً. كذلك، يمكن لهذه الأقمشة العمل على التخفيف من المشاكل الصحية الأخرى التي تتجاوز فيروس كوفيد-19."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "يعد موضوع حماية الصحة العامة أمراً بالغ الأهمية، خاصة في هذا الوقت والفترة القادمة؛ حيث تواصل العديد من البلدان تخفيف إجراءات الحظر وإعادة الحياة إلى طبيعتها وإنعاش الاقتصاد. ونحن، بصفتنا الشركاء الحصريين لشركة Livinguard في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا فخورون بأن نكون الرواد فيما يخص مستقبل الحلول المبتكرة والكفؤة الخاصة بالصحة العامة والنظافة حول العالم ومزوديها للمستهلكين؛ إذ أن قناع فاين جارد Fine Guard ما هو إلا البداية لإطلاق باقة منوعة ومتكاملة من المنتجات التي ستكون معززة بهذه التقنية والتي ستوفر الحماية الشخصية ضد فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى غيرها من الفيروسات والجراثيم الضارة."

وتقوم تقنية Livinguard الخالية من المواد الكيميائية بالقضاء على البكتيريا والفيروسات على المستوى الجزيئي من خلال تعطيل تركيبها وعملها. وتتسم أقنعة "فاين جاردFine Guard " بمتانتها وكفاءتها؛ إذ يمكن غسلها حتى 30 مرة واستعمالها لمدة سنة كاملة دون تأثر فعالية التقنية، وهو ما يمنح المستخدمين أقصى درجات الحماية والقيمة مع الحفاظ على البيئة.