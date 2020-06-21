الامارات | "الوقاية والسلامة" في الشارقة تُدرب 1804 منتسباً حول أساسيات الصحة المهنية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوقاية والسلامة" في الشارقة تُدرب 1804 منتسباً حول أساسيات الصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة عن تدريبها 1804 منتسباً من 68 جهة، حول أساسيات الصحة والسلامة المهنية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

و قام معهد التدريب الوقائي بتقديم 50 برنامجاً تدريبياً لـ 1639 متدرباً خلال الربع الأول، تنوعت الموضوعات حسب التدريب التوعوي (لمبادئ الصحة والسلامة المهنية)، والتي تهدف إلى وقاية الموظفين من مخاطر بيئة العمل ويندرج ضمنها الإسعافات الأولية وطرق الوقاية من الأخطار، ومبادرة (مدارس آمنة) التي تعاونت بها الهيئة مع كلاً من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم، بهدف تدريب الكوادر الإدارية ومسؤولي السلامة في المؤسسات التعليمية على إجراءات الوقاية من الأخطار لحماية الأطفال من المخاطر، ووضع الخطط الاستباقية التي تمكنهم من التعامل بكفاءة وسرعة في حالات الطوارئ.

أما (معهد سلامة للتدريب الوقائي) الذي تشرف عليه "هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة" وذراعه التنفيذية شركة (ساند)، قدم دورات تدريبية متخصصة بمعيار الصحة والسلامة المهنية لـ 229 متدرباً لدى 7 شركات، إذ يهدف المعهد لتأهيل العمال وحراس المباني وضباط السلامة لتبني أفضل الممارسات في مجال الأمن والوقاية، بما يصب في خدمة التوجه الوطني نحو الارتقاء بمستويات السلامة العامة للمواطنين والعاملين والمقيمين، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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كما شهد الربع الثاني تدريب 165 متدرباً من 18 جهة، عبر تقنيات التدريب عن بعد التي عملت بها الهيئة لمواصلة العمل نحو توعية المجتمع حول أساسيات الصحة والسلامة المهنية.

وأوضح مدير معهد التدريب الوقائي بهيئة الوقاية والسلامة، المهندس عبد الله الماجدي، حرص الهيئة على الاستمرار في التدريبات والورش باستخدام أنواع متعددة من وسائل التواصل المرئي والصوتي، التي تتيح لأعداد كبيرة من حضور الورش والاستفادة منها، كما قامت الهيئة بتوفير جدول التدريبات لمعهد التدريب الوقائي بالهيئة المتاح في موقعها، وذلك حرصاً على الوصول لخدمات الهيئة بشكل سهل وسريع لكافة الجهات والذي يتيح فرص التسجيل للتدريب.

وأضاف الماجدي أنه تم نشر العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث المنشورات التي تم إعدادها هو دليل إرشادي عن الصحة والسلامة المهنية والعودة للعمل المكتبي، في ظل انتشار الأمراض المعدية لتوعية الموظفين بالسلوكيات الصحيحة أثناء العودة للعمل المكتبي، وذلك لرفع مستوى الوعي والحرص على اتخاذ كل ما هو لازم في الظروف الراهنة.

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