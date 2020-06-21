الامارات | "الصحة "تستأنف تدريجياً خدماتها الصحية المعلقة بدءاً من 21 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة "تستأنف تدريجياً خدماتها الصحية المعلقة بدءاً من 21 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد استكمال جميع إجراءات الجاهزية من ناحية الكوادر الطبية الكفؤة والبنية التحتية والمعدات والمستلزمات الطبية وفق أعلى معايير وممارسات الجودة والسلامة ومكافحة العدوى، والاستعداد التام للتعامل مع أي مستجدات طارئة، تستأنف وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل تدريجي تقديم خدمات الرعاية الصحية في منشآتها الصحية بطريقة آمنة لتلبية احتياجات المرضى في جميع التخصصات وبمختلف نقاط تقديم الخدمة في المستشفيات، بدءاً من اليوم الأحد

كما صَدَرَ الدليل التنظيمي لخدمات المستشفيات بالتزامن مع استئناف الخدمات الصحية تدريجيا بناء على المعطيات الوقائية والاحترازية في ظل مستجدات جائحة كورونا، بهدف تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، وفق سلسلة من الإرشادات والتعليمات التي من شـأنها تنظيم العمل وحماية صحة الموظفين والمتعاملين. وتوفير بيئة تراعي أفضل وأعلى معايير الصحة والسلامة. مع الالتزام بالدليل الإرشادي الصادر من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن العودة التدريجية لمقار العمل وتنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

تلبية احتياجات المرضى

ويلبي استئناف المستشفيات لخدماتها ولإجراء العمليات الجراحية المجدولة ذات الضرورة الطبية ضمن شروط، احتياجات المرضى في مختلف التخصصات بعد تعليقها بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات التخصصية في بعض المستشفيات مع ضمان التقيد الكامل بالإرشادات والتعليمات الوقائية، واستمرار إيقاف العمليات الجراحية التجميلية في كافة المستشفيات إلا للضرورة الطبية القصوى .والبدء بتوفير خدمات الرعاية الصحية من خلال العيادات الخارجية التخصصية على الفترتين الصباحية والمسائية بنظام المواعيد، وضمن الضوابط والشروط المعتمدة إضافة لأنه سيتم التواصل مع المتعاملين لتأكيد مواعيدهم.

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وتشمل الخدمات التي سيتم الاستئناف بها كافة التخصصات الحيوية كالقلب والأطفال والباطنية والجراحة العامة والنساء والولادة والعظام، وخدمات الصحة النفسية، والتي تتضمن الاستشارات الطبية النفسية والإجتماعية وبرامج التأهيل لمرضى قسم الإدمان، وأقسام الأمراض النفسية الأخرى والطب النفسي المجتمعي، من الفئات العمرية المختلفة كالبالغين وكبار السن والأطفال والمراهقين. هذا وسيستمر تقديم خدمات أمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة للحالات الطارئة.

رفع الجاهزية التشغيلية لتقديم أكفأ الخدمات

وأكدت كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات أن قرار الاستئناف التدريجي لخدمات الرعاية الصحية في منشآت الوزارة، جاء بعد اتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة ورفع الجاهزية التشغيلية والطاقة الاستيعابية للموارد مدعمة بسياسات وإجراءات وبروتوكولات علاجية ودليل تنظيمي، مع اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرضى والكادر الطبي ووقاية الجميع من العدوى. مشيرة إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية على أهبة الاستعداد لاستقبال المرضى وتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق المعايير المعتمدة، مع الاستمرار بتقديم الخدمات الافتراضية والتطبيب عن بعد بكافة التخصصات الطبية والتمريضية والمساندة.

ولفتت البلوشي إلى أن دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بأفضل الإمكانات والقدرات لحشدها في مواجهة جائحة كوفيد19 والنتائج الميدانية المبشرة على صعيد انخفاض أعداد المصابين وارتفاع حالات الشفاء، تجعلنا مطمئنين لقدرتنا على التعامل بكل كفاءة مع كافة الأوضاع والمستجدات الطارئة والتي تم أخذها في الحُسبان والاستعداد لها، موجهة الشكر والتقدير لخط الدفاع الأول الذين يقدمون جهوداً استثنائية ونموذجا يحتذى في التفاني والعطاء لحماية المجتمع وتحصينه والحد من انتشار عدوى كوفيد-19.

توفير بيئة استشفاء تطبق معايير الوقاية

وأوضحت كلثوم أن الوزارة أعدت خطة مدروسة وشاملة لاستئناف خدمات الرعاية الصحية بالمستوى المطابق للمعايير العالمية، مع إيلاء الأهمية القصوى لتوافقها مع الشروط والتدابير الاحترازية التي تحمي صحة وسلامة مرضى ومتعاملي وموظفي المستشفيات. لافتة إلى أن مظلة المنظومة الصحية تحوي حزمة متكاملة من الخدمات الصحية لتغطية الاحتياجات الضرورية لأوسع شريحة من المرضى، متضمنة استئناف مبادرة "تحدث لنسمعك" في نسختها الثانية لتقديم الاستشارات والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص داخل الحجر الصحي، ومن يتلقون العلاج وكبار السن وأصحاب الهمم بشكل مباشر أو افتراضي، بالإضافة لتعزيز خدمة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم ودعم خدمات التطبب عن بعد من خلال الصيدلية الالكترونية وتقديم الخدمات على مدار الساعة.

ونوّهت إلى تطبيق خطة متكاملة لإعادة توزيع الكوادر التمريضية والاستمرار باستقطاب الكفاءات التمريضية لتلبية متطلبات الاستئناف التدريجي للخدمات، مع استحداث برنامج متكامل ضمن مبادرة "نحن نهتم" يعنى بالصحة العامة والنفسية للكوادر التمريضية ويقدم الدعم المعنوي لهم، مع استمرارية تطوير الكوادر التمريضية لضمان تأهيلهم ورفع كفاءتهم.

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