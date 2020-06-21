الامارات | إسعاف دبي تجري فحوص كورونا في حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف دبي تجري فحوص كورونا في حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مبادرتها المجتمعية ( فحصك علينا ) وفي إطار استراتيجيتها وهدفها المتمثّل في رفاهية وسعادة المتعاملين، قامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبالتنسيق مع فريق عمل وحدة الفحص المتنقلة بالمؤسسة بتنظيم زيارة إلى مدينة حتا الخميس الماضي لإجراء فحوص كورونا كوفيد 19 لكبار المواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم والحوامل والاطفال داخل منازلهم تخفيفا عنهم ، وقياما بحقهم على المجتمع ، وتحقيقا لاهداف المؤسسة في الاهتمام بتلك الفئات وتنفيذا للتوجيهات السامية من حكومتنا الرشيدة في هذا المجال كما تم الاتفاق مع الجهات المعنية على توفير الاحتياجات الإسعافية لكبار المواطنين ونقلهم في المواعيد الى المستشفيات خاصة ما يتعلق بغسيل الكلي و العلاج الطبيعي



وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن هدفنا الأول من عمل وحدة الفحص المتنقلّة هو الوصول إلى تلك الفئات وحمايتهم في منازلهم بدلاً من خروجهم لطلب الرعاية الصحية في تلك الظروف خاصة حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس لافتا الى ان فريق عمل الوحدة المتنقلة تابع الزيارات لهم في مدينة حتا وما جاورها مشيرا إلى أن إسعاف دبي تذهب إلى حيث يجب أن تكون ولا تنتظر نداء الاستغاثة مؤكدا على توفير المستلزمات وفق أعلى المعايير التي تتطلبها عملية الفحص الخاص بفيروس كورونا ، وعبر أهالي حتا عن بالغ سعادتهم بالخدمة وعن عميق شكرهم وتقديرهم لحكومة دبي للجهود الكبيرة المبذولة في الحفاظ على حياة الناس وتأمين كافة السبل لضمان صحة وسلامة الجمهور.

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