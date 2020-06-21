الامارات | شاهد.. ظاهرة كسوف الشمس الحلقي في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظاهرة كسوف الشمس الحلقي في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينقل لكم "موقع الامارات اليوم" بث مباشر لوقائع ظاهرة كسوف الشمس الحلقي، التي تمر بها المنطقة اليوم. وتشهد سماء دولة الامارات والجزيرة العربية في هذه الحظات كسوفا حلقياً للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر. ويصادف حدوث الكسوف مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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