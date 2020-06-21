الامارات | «الصحة» تجري فحوص «كورونا» لموظفي عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجري فحوص «كورونا» لموظفي عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ دائرة الموارد البشرية في عجمان، اليوم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في مركز الطب الوقائي، إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لموظفي حكومة عجمان.

ويندرج الإجراء ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين، بما یتماشى مع الجهود والقرارات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار «كورونا».

وأكد مدير عام الدائرة، راشد عبدالرحمن السويدي، التنسيق مع الجهات الحكومية والمستقلة في الإمارة، لتوجيه موظفيها لإجراء الفحص الخاص بالفيروس مجاناً.

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وكانت الدائرة وجهت، في مايو الماضي، الجهات الحكومية في الإمارة بعودة العمل بنسبة 30% حداً أدنى، وتتزايد النسبة تدريجياً بناءً على المستجدات، مع تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية الصحية، بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على سلامة الموظفين.

الفحص يندرج ضمن التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين.

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