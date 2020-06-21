الامارات | عصابة تستغل طفلة بمساعدة صديقة أمها

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تستغل طفلة بمساعدة صديقة أمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات، بحق ثلاثة آسيويين أدينوا بالاتجار في طفلة عمرها أقل من 18 عاماً، بعد جلبها من بلادها بجواز سفر يحوي بيانات مزورة مخالفة لسنها، وإيهامها عن طريق صديقة والدتها بأنها ستعمل في صالون نسائي، لتكتشف واقعاً مختلفاً بعد حضورها، وهو استغلالها جنسياً في أعمال منافية للآداب، كما اتهم أحد المتهمين بالاعتداء عليها بالإكراه.

وقالت المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت تعيش مع أسرتها في بلادها، حينما زارتها صديقة أمها، وأخبرت الأخيرة بأنها قادرة على استخراج تأشيرة عمل للضحية في الإمارات لتحسين وضعها المادي، فوافقت الأم بشرط أن يكون عملاً محترماً، فأكدت لها صديقة السوء أنه سيكون في صالون نسائي.

وأضافت الفتاة أن صديقة الأم حضرت بعد يومين فقط، وأخذت منها الأوراق واصطحبتها إلى مكتب الجوازات في منطقتها ببلادها، واستخرجت جواز سفر لها بعد التلاعب في بيانات عمرها، ثم اشترت تذكرة سفر لها إلى الإمارات.

وأشارت المجني عليها إلى أنه بدأت رحلة السفر بمفردها، بعد أن أعطتها المرأة التعليمات، وأخبرتها بأن شخصاً سينتظرها خارج المطار لتوصيلها إلى مقر عملها، وعند وصولها استقبلها المتهم الأول، وأخبرها بأنه مندوب عن صديقة أمها، واصطحبها إلى شقة ثم تركها بحجة إحضار طعام، وهناك وجدت امرأة استفسرت منها عن سبب حضورها إلى الدولة، فأخبرتها بأنها ستعمل في صالون نسائي، لكن صدمتها الأخيرة بأنها تعرضت للخداع، وسيتم استغلالها في العمل بالدعارة.

وأوضحت أنها واجهت المتهم الأول فور عودته، وأخبرته بأنها لن تمارس هذه الأعمال، والموت أهون عليها من ذلك، فطلب منها إمهاله يومين لتجهيز تذكرة سفر لها، ثم عاد بعد تلك الفترة، وطلب منها الجواز وأصل التأشيرة لحجز التذكرة، ثم تلاعب بها مجدداً، وأخبرها بأن الشرطة أخذت منه جواز سفرها، ومطلوب منه مبلغ ضخم لاسترجاعه، وإما أن تدفع له هذا المبلغ أو تعمل في الدعارة.

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وأشارت إلى أنه اصطحبها في اليوم التالي إلى وكر يديره شخص آخر، لكنه رفض استخدامها لصغر سنها، ثم نقلت إلى مكان آخر، وتم استغلالها في شقق عدة، تحت إشراف المتهمين الثلاثة، لافتة إلى أنها صبرت حتى أعطوها هاتفاً، فاتصلت بالشرطة على الفور التي داهمت أحد هذه الأوكار، وضبطت المتهمين، وأحيلت إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث وجدت اهتماماً ورعاية، لافتة إلى أن المتهم الأول أكرهها على ممارسة الجنس معه في أول لقاء بينهما.

الخط المجاني

قال شاهد من شرطة دبي إن المجني عليها اتصلت على الخط المجاني، التابع لشرطة دبي، وأبلغت عن احتجازها وإجبارها على ممارسة الدعارة، لكنها فشلت في تحديد موقعها لحداثة وجودها بالدولة، فتم تكليف فريق من قسم مكافحة الاتجار بالبشر، استطاع تحديد مكانها ومداهمة المكان والقبض على المتهمين، وكان أحدهم مختبئاً فوق سطح البناية للمراقبة.

تم استغلال الفتاة في شقق عدة، تحت إشراف المتهمين الثلاثة.

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