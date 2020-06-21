- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تنجز محطة إيواء حافلات في القوز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، إنجاز محطة إيواء الحافلات في منطقة القوز، التي تعتبر أحدث محطات إيواء الحافلات التي تخدم حركة الحافلات اليومية، وبذلك تنضم إلى محطات إيواء الحافلات في مناطق جبل علي والخوانيج والروية والعوير والقصيص، وتخدم المحطة الجديدة 24 خطاً لحركة الحافلات اليومية، تغطي عدداً من المناطق الحيوية في إمارة دبـي.
جاء ذلك خلال تفقده المحطة، للوقوف على جاهزيتها للتشغيل، حيث باشر الموظفون والمهندسون والفنيون والسائقون عملهم في مختلف مواقع المحطة.
واستمع الطاير لشرح عن مكونات المحطة، التي تشتمل على مبنى سكني للسائقين يتسع لـ368 شخصاً، وصالة طعام، وعيادة طبية، واستراحة وساحة، وصالة ألعاب رياضية، وورشة صيانة متكاملة تضم 18 حارة للصيانة الكهربائية والميكانيكية والتكييف وتغيير الزيت والإطارات، كما تتضمن المحطة منطقة غسيل للحافلات، ومواقف تتسع لـ273 حافلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «طرق دبي» تنجز محطة إيواء حافلات في القوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.