الامارات | مخالفة 58 صالون حلاقة في عجمان لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 58 صالون حلاقة في عجمان لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 58 صالون حلاقة للرجال، لعدم التزامها بالقرارات الوقائية والضوابط والإجراءات الاحترازية، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال حملات رقابية قام بها مفتشو الدائرة.

وأكدت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، أن المفتشين يمسحون يومياً صالونات ومراكز تجميل نسائية ورجالية، للتأكد من التزامها بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية، من خلال حملات رقابية مكثفة، خصوصاً بعد السماح لها بمزاولة أعمالها مرة أخرى، شرط استيفائها والتزامها بتطبيق الاشتراطات المصرح بها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، والتي شملت الالتزام بوضع الكمامات والقفازات الطبية للموظفين والمتعاملين، إلى جانب الالتزام باستقبال الزبائن عن طريق حجز المواعيد لطلب الخدمة، والتأكد من التعقيم بشكل دائم.

وبينت أن الحملات التفتيشية أسفرت عن مخالفة 58 منشأة، مشيرة إلى أنها أصدرت العديد من التعميمات والقرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية، اللازم توفيرها بكل نشاط، بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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