الامارات | «التحكم والسيطرة» يحدد 3 إجراءات للتعامل مع مخالطي مرضى «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التحكم والسيطرة» يحدد 3 إجراءات للتعامل مع مخالطي مرضى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، ثلاثة إجراءات للتعامل مع المخالطين أو الحالات التي تظهر عليها أعراض «كوفيد-19»، وألزمت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بالالتزام بها، بموجب تعميم رسمي، أصدرته نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز خلال الإصدار الثاني من «وثيقة رحلة مريض كوفيد-19»، أن هناك ثلاثة إجراءات يجب الالتزام بها، للتعامل مع المخالطين لمرضى (كوفيد-19)، أو الحالات التي تظهر عليها أعرض تشمل «تسجيل المريض، تحميل التطبيق الذكي والتسجيل فيه، تقييم المريض من حيث وجود أعراض (كوفيد-19)».

وحسب الوثيقة، يتم تسجيل المريض وفق حالتين، الأولى إذا كان المريض زائراً لإحدى المنشآت الصحية، وتظهر عليه أعراض «كوفيد-19»، وفي هذه الحالة يتم تسجيله في نظام «سلامة» في المنشأة الصحية الحكومية، وتسجيله أيضاً في نظام «حصانة» في المنشأة الصحية الخاصة، وتشمل الحالة الثانية المخالطين الذين يتم التعرف عليهم من خلال عملية التقصي، التي يتم تسجيلها وفق النظام المتبع من قبل فريق الصحة العامة، والتوجيه بالتسجيل في التطبيق الذكي «COVID-19 DXB»، وتعتمد مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة على المنشأة الصحية (الحكومية أو الخاصة) ومركز الاستجابة الطبية، على أن تتم فور وصول المريض للمنشأة الصحية وفور التعرف على المخالط خلال عملية التقصي.

وفي ما يتعلق بالإجراء الثاني الخاص بـ«تحميل التطبيق الذكي والتسجيل فيه»، يتم التحقق من قيام المخالطين أو الحالات التي تظهر عليها أعراض «كوفيد-19»، بتحميل التطبيق COVID-19 DXB Smart App، والتسجيل فيه لتفعيل خاصية المتابعة خلال الحجر الصحي، وتتولى الجهة الطبية القائمة على متابعة الحالة والشخص المخالط أو المريض الذي تظهر عليه أعراض، وذلك عند التسجيل خلال التواجد في المنشأة الصحية. وحددت الوثيقة خطوات يجب تنفيذها في مرحلة «تقييم المريض من حيث وجود أعراض كوفيد-19»، خصوصاً إذا تم تأكيد ظهور أعراض المرض، أبرزها «عمل اختبار (كوفيد-19)، تحميل التطبيق (COVID-19 DXB)، إرسال العينات للمختبر المعتمد، الحصول على نتائج اختبار (كوفيد-19) PCR، التحقّق والتقييم الهاتفي للحالة المؤكدة، إعادة اختبار كوفيد 19 (PCR)، إنهاء العزل أو الحجر الصحي».

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ووضع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي إجراءات موحدة تطبق على المخالطين أو الحالات التي تظهر عليها أعراض، والمقيمين العائدين للدولة من الخارج، تتمثل في تطبيق الحجر، إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، حيث يجب على الشخص، سواء كان قادماً للدولة من الخارج، أو مخالطاً لحالة (كوفيد-19) مؤكدة، الالتزام بإتمام مدة 14 يوماً في الحجر الصحي، يتم منح الشخص اختيار الحجر المنزلي مع توضيح الإرشادات اللازمة.

وفي حال انطبقت شروط الحجر المنزلي على الشخص، إلا أنه رفض تطبيقه، سوف يتحمل كلفة الإقامة في منشأة الحجر الصحي، ويتولى مركز الاستجابة الطبي (فريق التحقق) مسؤولية تنفيذ هذا الإجراء على أن يكون ذلك بعد ظهور النتيجة السلبية مباشرة.

الحجر الصحي

حسب «وثيقة رحلة مريض كوفيد-19»، في حال لم تظهر أية أعراض خلال فترة الحجر الصحي، تنتهي مدة الحجر الصحي بعد إتمام اليوم الرابع عشر، التي تبدأ منذ يوم الوصول بالنسبة للمسافرين، أما بالنسبة للمخالطين، فيبدأ العد بيومين قبل ظهور الأعراض على الحالة المؤكدة، أو منذ يوم عمل اختبار «كوفيد-19» الإيجابي للحالة المؤكدة في حالة عدم ظهور أعراض عليها، ويبدأ فريق التقصي بحصر المخالطين بشكل مباشر بعد تسجيل الحالة المؤكدة لـ«كوفيد-19» في نظام «حصانة».

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