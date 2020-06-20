الامارات | «إقامة دبي» تستقبل المقيمين العائدين بـ100 موظف و7 لغات

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تستقبل المقيمين العائدين بـ100 موظف و7 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشر مركز الاتصال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العمل بطاقة تقدر بـ100 موظف، تمهيداً لعودة مقيمي دبي الموجودين خارج الدولة، وللرد بدقة على استفسارات الأشخاص الذين يودون الحصول على إجابات وافية ليتسنى لهم مجدداً الاستمرار في حياتهم الاعتيادية مع اقتراب انتهاء هذه الأزمة، وذلك على مدار الساعة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري: «كرست الإدارة للرد على استفسارات المتعاملين بدقة 100 موظف يتحدثون سبع لغات، نظراً لخبرتهم في هذا المجال؛ تقديراً للوضع النفسي للشخص الذي يكون بعيداً، ويبحث عن ردود شافية يتمكن بموجبها من البدء بالإجراءات، وباعتبار هذا الأمر جزءاً لا يتجزأ من صميم عملنا».

وأوضح أن المركز تعامل مع أكثر من مليون و133 ألفاً ما بين اتصال وبريد إلكتروني، منها استفسارات أو ملاحظات وغيرها، خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط.

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مقابل مليون و207 آلاف و916 اتصالاً ورسالة بريد إلكتروني في العام الماضي بأكمله.

من جهته، أوضح مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين الرائد سالم محمد بن علي، أن مركز الاتصال «آمر» يمتلك العديد من البرامج المتطورة والمتقدمة من خلال برامج «AVAYA» للرد على استفسارات المتعاملين من خلال قناتي الهاتف والدردشة الإلكترونية، وأنظمة التسجيلات للمكالمات، ويحتوي على نظام الرد الآلي المتطور لوضعية التأشيرة والأسئلة الأكثر تكراراً، إضافة لبرنامج إدارة علاقات المتعاملين (Microsoft Dynamics CRM) والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات العامة والخدمات الذكية، كما يستخدم موظفو المركز نظام إدارة المعلومات والإجراءات الخاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لضمان جودة ودقة المعلومات المُقدمة للمتعاملين.

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