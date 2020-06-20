الامارات | "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة المناطق الوسطى والشمالية وذلك من الساعة 2 وحتى الساعة 8 صباح غدٍ "الأحـد". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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