الامارات | قراء «الإمارات اليوم»: الطب عن بُعْد يحمينا من «كورونا».. والدواء إلى باب البيت

شكرا لقرائتكم خبر عن قراء «الإمارات اليوم»: الطب عن بُعْد يحمينا من «كورونا».. والدواء إلى باب البيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت صحيفة «الإمارات اليوم» استطلاعاً للرأي لقرائها، حول تجربة الاستشارات الطبية عن بُعْد، وتجربة الطبيب الافتراضي، خلال فترة العزل المنزلي، التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك بالاستطلاع، الذي أجرته الصحيفة على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «تويتر»، و«فيس بوك»، و«إنستغرام»، مئات المتابعين، خاض الكثيرون منهم تجربة الاستشارات الطبية عن بُعْد، والتعامل مع الطبيب الافتراضي.

وأشار معظم المتابعين، الذين خاضوا هذه التجربة، إلى أنها كانت إيجابية ومفيدة، لاسيما في أوقات المرض المفاجئ، التي لم يتمكنوا فيها من الخروج من منازلهم بسبب «كورونا».

وأوضح المتابعون أن أفضل ما في هذه التجربة هو أنها جنبتهم الذهاب إلى المستشفيات، وأفادوا بأن هذا النوع من الخدمات مهم جداً في الوضع الحالي بالعالم، بسبب انتشار فيروس «كوفيد-19»، حيث يوفر بدائل للمرضى، من خلال استشارات طبية، وهم في منازلهم.

وشرح بعض القراء آلية سير عملية الاستشارات الطبية عن بُعْد، موضحين أنها تسمح للمرضى بالحصول على الاستشارات دون الحضور إلى المستشفى، وحجز موعد عن بُعْد مع الطبيب، مع إمكانية استمرار العلاج دون توقف. مشيرين إلى أنه في حال الحاجة إلى الأدوية، يتم توصيل الدواء إلى المنازل.

وفي هذا الصدد، قال القارئ محمد: «قمت بأخذ موعد، عن بُعْد، لوالدتي عند طبيب العظام، وقاموا بعدها بالاتصال بنا، إضافة إلى توفير مترجم للوالدة، لأنها لا تجيد اللغة الإنجليزية، وقمت بشرح حالتها كما هي، وبعد يومين فقط أرسلوا لها مراهم وأدوية للعظام، وحددوا لها موعداً لاحقاً، خلال الشهر الجاري».

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كما قالت القارئة رحاب محمد: «كان لديَّ موعد لدى أحد المستشفيات، واتصلوا بي وخيروني بين الذهاب إلى المستشفى أو المعالجة عن بُعْد، واخترت الأخيرة، فقامت الطبيبة بالاتصال بي وأعطتني العلاج، وأوصلوا الدواء إلى باب المنزل».

من جانب آخر، أوضح بعض القراء أنه، وفي حال استدعى الأمر، تكون الجلسات عن طريق أحد تطبيقات الفيديو، لاسيما إذا كانت الحالة بحاجة إلى معاينة بصرية من الطبيب أيضاً، كأمراض الجلد، وفي هذا السياق، قالت القارئة ملك جاسر: «أخذنا موعداً عند طبيبة الجلدية، وكان الموعد على تطبيق (زووم)، وكانت تجربة ممتازة، وتجنب المريض الذهاب إلى المستشفى في هذه الظروف، كما أن الأدوية تصل إلى باب المنزل».

في المقابل، أشار قراء إلى أن التجربة كانت جديدة بالنسبة لهم، إلا أنهم وجدوا أن الاستشارات تقتصر فقط على الطبيب العام، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أطباء متخصصين.

فقال القارئ بدر علي بدر: «كانت تجربة جديدة، لكن الاستشارة مقتصرة فقط على الطبيب العام، وأتمنى أن تشمل الأخصائيين في المدى القريب».

وأفاد قراء بأنهم أجروا هذه التجربة، إلا أنهم عانوا بعض المشكلات التقنية، خلال محاولتهم الوصول إلى أحد الأطباء، وشرح الحالة المرضية له، فقال المتابع أحمد عيسى البلوشي: «نعم أجريت استشارات طبية عن بُعْد مرتين، إلا أن الخط كان ينقطع في كل مرة، حيث إنني أعدت المحاولة أكثر من 10 مرات، حتى تمكنت من الوصول إلى الطبيب».

وفي سياق متصل، شارك بالاستطلاع بعض القراء الذين لم يلجؤوا، خلال هذه الفترة، إلى الاستشارات الطبية عن بُعْد، وعزا بعضهم ذلك إلى عدم تعرضه لأي مشكلة صحية خلال هذه الفترة، فيما عزا بعضهم الأمر إلى عدم اقتناعهم كثيراً بتجربة الطب الطبيب الافتراضي، موضحين أهمية أن يرى الطبيب مريضه بشكل شخصي، ويشخص له الحالة عن قرب.

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