الامارات | إقامة دبي تستعد لاستقبال العائدين بحزمة من الخدمات

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تستعد لاستقبال العائدين بحزمة من الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامنا مع مبادرة عودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، التي تستهدف عودة 200 ألف مقيم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، باشر مركز الاتصال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العمل بطاقة هائلة من الموظفين تقدر بــ 100 موظف ضمن خطة ممنهجة، تمهيداً لعودة مقيمي دبي، وللرد بوضوح وشفافية ودقة على استفسارات الأشخاص الذين يودون الحصول على إجابات وافية ليتسنى لهم مجدداً الاستمرارية في حياتهم الاعتيادية مع اقتراب انتهاء هذه الأزمة وحصول انفراجة واضحة في مجريات الأمور وذلك على مدار الساعة.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: جاءت مبادرة رفع عدد موظفي مركز الاتصال في إطار جهود الإمارات الإنسانية في ظل الأزمة التي بدأت آثارها تتلاشى تدريجيا نظرا للقرارات الصائبة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوضع خطة للعودة التدريجية ، كما أن الجهود التي بذلتها جميع الجهات والمؤسسات في الدولة ساهمت في تقويض الأزمة.

وبشأن الإجراءات المتبعة للحصول على الموافقة للعودة، أفاد المري: أن الإدارة كرست لهذه الاستفسارات وغيرها 100 موظفا يتحدثون ( 7 ) لغات للرد على كافة استفسارات المتعاملين بدقة ، نظراً لخبرتهم في هذا المجال وذلك تقديراً للوضع النفسي للشخص الذي يكون بعيداً ويبحث عن ردود شافية يتمكن بموجبها من البدء بالإجراءات وباعتبار هذا الأمر جزء لا يتجزأ من صميم عملنا.

وأوضح مدير عام إقامة دبي أن مؤشرات الأداء خلال العام الجاري تشير إلى مدى اعتماد المتعاملين على مركز الاتصال،مشيراً أن المركز تعامل أكثر من مليون و 133 ألف ما بين اتصال وبريد الكتروني منهم استفسار ات أو ملاحظات وغيرها خلال الخمس أشهر الماضية فقط مقابل مليون و 207 الأف و 916 اتصال ورسالة بريد الكتروني في العام الماضي بأكمله.

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ولفت اللواء محمد المري أن 2020 عام استثنائي بكل المقاييس لذا فإن حجم الاتصالات كان هائلا مما استدعى مؤخراً مضاعفة عدد العاملين وإخضاعهم لدورات مكثفة من أجل إعطاء المتصل إجابات واضحة وشافية ودقيقة بواقع 100 موظفا تبلغ نسبة الموظفين الذكور (49%)، و الموظفات الإناث (51%). وحيث أن 93% من الموظفين يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى تحدث موظفي مركز الاتصال اللغات التالية (الهندية – الأوردو - الفارسية – الفلبينية – الفرنسية).

ومن جهته أوضح الرائد سالم محمد بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين إلى أن مركز الاتصال "آمر" يمتلك العديد من البرامج المتطورة والمتقدمة من خلال برامج (AVAYA) للرد على استفسارات المتعاملين من خلال قناتي الهاتف والدردشة الإلكترونية، وأنظمة التسجيلات للمكالمات، وكما يحتوي أيضا على نظام الرد الآلي المتطور لوضعية التأشيرة والأسئلة الأكثر تكرارا، بالإضافة لبرنامج إدارة علاقات المتعاملين (Microsoft Dynamics CRM) والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات العامة و الخدمات الذكية، وكما يستخدم موظفي المركز نظام إدارة المعلومات والإجراءات الخاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لضمان جودة و دقة المعلومات المُقدمة للمتعاملين.

وأوضح بن علي أن المركز تلقى خلال الأشهر الماضية أكثر من مليون اتصال يتعلق معظمها في استفسارات الإقامة أذونات الدخول، والتحقيق والمتابعة، والجنسية وضعية التأشيرة، والخدمات الذكية، والتعليمات الجديدة (كوفيد-19). وخدمة تواجدي.

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