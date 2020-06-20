الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السكان لتركيب وسائل حماية للنوافذ والشرفات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السكان لتركيب وسائل حماية للنوافذ والشرفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السكان لضرورة تركيب وسائل حماية مثل "مصدات النوافذ" وإبعاد قطع الأثاث المنزلية وألعاب الأطفال كبيرة الحجم عن النوافذ والشرفات تجنبا لإثارة فضول الأطفال الذي يدفعهم إلى الصعود لاكتشاف ما يجري في الشارع ويعرضهم للسقوط وفقدان حياتهم في كثير من الحالات المؤسفة.

وحذرت الأسر من المزاح مع الأطفال قرب النوافذ والشرفات أو النظر إلى الأسفل ما يؤدي إلى انفلات الطفل وسقوطه مؤكدة على ضرورة إغلاق الشرفة دائماً، ووضع المفتاح في مكان لا يصل إليه صغار السن، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفة.

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وشددت على أن سلامة الأطفال في المنازل هي مسؤولية أولياء الأمور لحمايتهم من الحوادث المؤلمة التي تتسبب في فقدان حياة الكثير من الصغار بسبب لحظة من الغفلة أو تهاون في إتخاذ ما يحمي أرواح فلذات أكبادنا.

وأكدت شرطة أبوظبي أن تهاون أولياء الأمور في إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وغياب الرقابة على الأطفال هي أحد أبرز أسباب حوادث سقوط الصغار من نوافذ وشرفات البنايات السكنية.

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