الامارات | استعراضات جوية على مستشفيات الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن استعراضات جوية على مستشفيات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، على عدد من المستشفيات في الدولة لمدة ثلاثة أيام. تأتي المبادرة ترجمة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشاد فيها بجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بالدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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